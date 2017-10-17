Мат на сцене возможен как элемент "шок-терапии", заявил Безруков

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Мат в произведениях культуры и искусства возможен, но использовать его следует в необходимых случаях, как элемент некой "шок-терапии", а не повсеместно, считает актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

"Когда только для шок-терапии это необходимо, может быть. Это надо для того, чтобы очень ярко показать проблему. Но повсеместно использовать это в театре… (не стоит – ред.)" — сказал Безруков на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По его мнению, молодежь начинает впитывать такие языковые нормы и разговаривать на таком языке в обычной жизни. Он также отметил, что внутренним цензором художника должно быть воспитание.

"Останавливающий фактор – это воспитание. Нужно к институту семьи обратиться. Семья, школа и коллектив. Это звучит по-советски, но это все равно работает. Это нравственные законы, которые не позволят перешагнуть", — сказал актер.