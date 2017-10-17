Безруков признался, что вряд ли сможет посмотреть "Нелюбовь" второй раз

Актер Сергей Безруков в моноспектакле И жизнь, и театр, и кино. Архивное фото

Актер Сергей Безруков в моноспектакле И жизнь, и театр, и кино. Архивное фото

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Актер и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков признался, что вряд ли сможет посмотреть фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" второй раз, так как это серьезное и тяжелое кино.

"Фильм, который второй раз вряд ли (посмотрю). Слишком тяжело. Это очень серьезная проблема. Это серьезное кино. После этого кино, признаюсь честно, я тяжело отходил. Мне хотелось посмотреть что-то легкое", — сказал Безруков на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Он также отметил, что фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова также относится к разряду таких серьезных картин.

"После серьезных картин плохо. Ты испытываешь физическую тяжесть", — сказал Безруков.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене и Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Нелюбовь" на соискании премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова вышел на экраны на прошлой неделе. Впервые "Аритмию" показали на фестивале "Кинотавр", где картина удостоилась Гран-при, а Алексей Яценко получил приз за лучшую мужскую роль.