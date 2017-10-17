В кинотеатре "Звезда" бесплатно покажут немое кино 1917 года

В кинотеатре Звезда бесплатно покажут немое кино 1917 года

В кинотеатре Звезда бесплатно покажут немое кино 1917 года

Показ девяти картин, вышедших в 1917 году, пройдет с 26 октября по 29 ноября в кинотеатре "Звезда", сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ретроспектива приурочена к 100-летию Октябрьской революции.

26 октября зрители смогут увидеть Евгения Бауэра "Король Парижа".

Короткометражные фильмы "Помощник мясника", "Кони-Айленд" и "О доктор!" Роско Арбакла и Бастера Китона покажут 8 ноября.

На 15 ноября запланирован показ двухсерийной драмы "Сатана ликующий" режиссера Якова Протазанова.

22 ноября можно будет увидеть три короткометражные картины Чарли Чаплина — "Тихая улица", "Иммигрант" и "Искатель приключений".

В заключительный день 29 ноября кинотеатр покажет фильм "Терье Виген" шведского режиссера Виктора Шестрема.

Для того, чтобы посетить кинотеатр, необходимо зарегистрироваться на сайте "Москино" и забронировать места в зале.

Перед показами пройдут бесплатные лекции по истории дореволюционной России.