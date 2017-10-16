Меньшов рассказал участникам ВФМС, что считает главным для режиссера

Режиссер Владимир Меньшов во время своей творческой встречи на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017

Режиссер Владимир Меньшов во время своей творческой встречи на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Режиссер, обладатель премии Оскар Владимир Меньшов рассказал участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) о своем любимом фильме и о том, что является главным для режиссера.

В понедельник в рамках культурной программы ВФМС участники встретились и пообщались с режиссером. Он рассказал об истории создания фильма "Москва слезам не верит" и ответил на волнующие молодежь вопросы. Поинтересовались у Меньшова и о его предпочтениях в кинематографе.

"Есть один фильм, который произвел на меня оглушающее впечатление. Я был не мальчиком уже, (когда его посмотрел) мне было 25. Это фильм Федерико Феллини "Восемь с половиной", — сказал Меньшов.

По его мнению, этот фильм – "попытка разобраться в механизме творчества". "Он (Феллини) там это блистательно передал", — отметил режиссер.

Меньшов также ответил на вопрос о том, что считает главным для режиссера. "Я думаю, что выбор своей темы. Этому не научить. Это не поддается обучению", — сказал он.