Гергиев надеется, что концертов в местах боевых действий больше не будет

САМАРА, 16 окт — РИА Новости. Директор и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев надеется, что у музыкантов больше не будет повода давать концерты в местах боевых действий.

"Я надеюсь, что у нас не будет подобных концертов (таких как в Пальмире и Цхинвале — ред.). Вернее, причин для этого, надеюсь, не будет, чтобы давать такие концерты", — сказал Гергиев журналистам в пятницу в Самаре.

Дирижер добавил, что концерты в Пальмире и Цхинвале — это не то, чем он хотел бы гордиться. При этом он отметил, что такие акции были необходимы, чтобы обратить внимание миллионов людей на то, что происходит в Сирии и Южной Осетии.

"Давайте представим лучший вариант, что никто бы больше не выступал ни в Пальмире, ни в Цхинвале и не посвящал концерты памяти погибшим… Мы выступали в Сирии, чтобы поддержать тех людей, которые там живут и лет пять-шесть страдают от безумия политиков, от этого ужасного звучания хорового коллектива", — сказал Гергиев.

Гергиев прибыл в Самару на десятый Международный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", который проходит в городе 15 и 16 октября.