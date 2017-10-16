Гергиев надеется, что концертов в местах боевых действий больше не будет

САМАРА, 16 окт — РИА Новости. Директор и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев надеется, что у музыкантов больше не будет повода давать концерты в местах боевых действий.
Дирижер добавил, что концерты в Пальмире и Цхинвале — это не то, чем он хотел бы гордиться. При этом он отметил, что такие акции были необходимы, чтобы обратить внимание миллионов людей на то, что происходит в Сирии и Южной Осетии.
"Давайте представим лучший вариант, что никто бы больше не выступал ни в Пальмире, ни в Цхинвале и не посвящал концерты памяти погибшим… Мы выступали в Сирии, чтобы поддержать тех людей, которые там живут и лет пять-шесть страдают от безумия политиков, от этого ужасного звучания хорового коллектива", — сказал Гергиев.
Гергиев прибыл в Самару на десятый Международный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", который проходит в городе 15 и 16 октября.