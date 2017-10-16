Гергиев назвал смерть Охотникова большой потерей для Мариинского театра

САМАРА, 16 окт — РИА Новости. Смерть выдающегося исполнителя Николая Охотникова стала большой потерей для Мариинского театра, сообщил журналистам художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев.

Солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР Николай Петрович Охотников скончался в понедельник на 81-м году жизни. Более 30 лет Охотников отдал Кировскому театру, в труппу которого был приглашен в 1971 году. В этом театре Охотников сыграл свои лучшие роли, в числе которых Кутузов в "Войне и Мире", Филипп II в "Доне Карлосе", Гремин в "Евгении Онегине" (за эту роль он получил государственную премию).

"Это очень большая потеря. Он в последнее время меньше мог появляться в театре, по здоровью. Очень жаль, когда уходят артисты, которых действительно невозможно заменить, — отметил Гергиев. — У меня с ним связано очень многое, и это один из любимейших артистов огромной труппы Мариинского театра. В его исполнении Кочубей незабываемый, Гремин, конечно, ещё и Кутузов. К счастью, успели подготовить пять-шесть записей с ним".

Он добавил, что когда вернется в Санкт-Петербург из Самары сразу займется похоронами Охотникова.

Гергиев прибыл в Самару на Х Международный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", который проходит в городе 15-16 октября. Гергиев и оркестр представили программу, включающую сочинения русских композиторов. Петербуржцы исполнят Симфонию №9 Дмитрия Шостаковича, Симфонию №6 Сергея Прокофьева и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Родиона Щедрина.