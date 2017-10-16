В сети появился первый раунд рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В сети появилось видео первого раунда баттла российского рэп-исполнителя Мирона Федорова (Oxxxymiron) c американцем ливанского происхождения Баширом Ягами (Dizaster): свое выступление Федоров начал с цитаты из фильма "Брат-2", герой которого Данила Багров спрашивал у американца, в чем сила.
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"Вы коммунисты, поэтому, наверное, живете в одном большом доме, но эта уверенность ложная – все в этой стране знали, что я его (Мирона) уделаю", — один из первых панчей Ягами (перевод с английского).
Далее Dizaster сравнил себя с бывшими американскими президентами – Линкольном, Кеннеди и Никсоном.
В целом же раунд американца получился довольно смазанным – очень мало панчей (так называют броские фразы, высмеивающие соперника) было направлено лично против Федорова, в основном все строки сводились к отношениям двух государств и превосходству одной державы над другой.
Закончил свое пятиминутное выступление в первом раунде Ягами коронной фразой организатора российских рэп-баттлов на площадке Versus Александра Тимарцева ("Ресторатор") с предложением "пошуметь".
Зрители, среди которых была и большая доля русскоязычных, приехавших поддержать своего земляка, очень тепло встретили такой ход.
В чем сила?
Oxxxymiron начал свое выступление на русском, процитировав главного героя дилогии Алексея Балабанова "Брат" Данилу Багрова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?". Даже сам Ягами расплылся в улыбке, словно понял смысл этих слов.
"Мне платит Russia Today, мистер Владимир или ФСБ, чтобы я это говорил", — пошутил Федоров.
Когда же дело дошло до обещания, что "сейчас будет серьезная телега", российский рэпер заранее извинился, а дальше упирал на то, что этнический ливанец Ягами восхваляет Америку, в то время как эта страна убивает его братьев.
"Каково это – держать в руках флаг, покрытый кровью твоего народа? Два миллиона арабов-мусульман были убиты американцами за последние 15 лет, но тебе все равно, ты оборачиваешься в этот флаг как Бритни Спирс", — зачитал Oxxxymiron, Dizaster же в этот момент опускает глаза в пол, пытаясь при этом сохранять улыбку.
В целом русскоязычный сегмент Twitter безапелляционно заявляет о победе Федорова, однако видео еще двух раундов этого рэп-баттла пока недоступны.
Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что покажет в своем эфире рэп-баттл между российским рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron) и американским исполнителем Баширом Ягами (Dizaster) 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием.
Позднее Федоров в своем Twitter-аккаунте опроверг эту информацию и сообщил, что ролик появится в сети. В пресс-службе ТВ-3, которой РИА Новости направили запрос, на него не ответили.