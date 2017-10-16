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Культура

В сети появился первый раунд рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster

17:5016.10.2017
(обновлено: 17:53 16.10.2017)
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© Канал King Of The Dot Entertainment на YoutubeСтоп-кадр из трейлера рэп-баттла, в котором встретились российский рэпер Oxxxymiron и известный американский рэпер DizasterСтоп-кадр из трейлера рэп-баттла, в котором встретились российский рэпер Oxxxymiron и известный американский рэпер Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В сети появилось видео первого раунда баттла российского рэп-исполнителя Мирона Федорова (Oxxxymiron) c американцем ливанского происхождения Баширом Ягами (Dizaster): свое выступление Федоров начал с цитаты из фильма "Брат-2", герой которого Данила Багров спрашивал у американца, в чем сила.

Американцы обгоняют русских… в гонке на луну

Oxxxymiron и Dizaster во время рэп-баттла в Лос-Анджелесе
© Фото : страница Oxxxymiron в Twitter
"Скажи, в чем сила": в США прошел рэп-баттл Оксимирона и Dizaster
Вопреки привычному для звезды российских рэп-баттлов Федорова раскладу, его выход был вторым. Американский оппонент начал свое выступление со стереотипных шуток о Советском союзе, коммунистах и величии его родины.

"Вы коммунисты, поэтому, наверное, живете в одном большом доме, но эта уверенность ложная – все в этой стране знали, что я его (Мирона) уделаю", — один из первых панчей Ягами (перевод с английского).

Далее Dizaster сравнил себя с бывшими американскими президентами – Линкольном, Кеннеди и Никсоном.

В целом же раунд американца получился довольно смазанным – очень мало панчей (так называют броские фразы, высмеивающие соперника) было направлено лично против Федорова, в основном все строки сводились к отношениям двух государств и превосходству одной державы над другой.

Cтоп-кадр из трейлера рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube
"У вас коммунизм!" Лучшие моменты баттла Oxxxymiron и Dizaster
"Прислушайтесь. Это звук того, как американцы обгоняют русских в гонке на Луну", — очевидно, отсылает рэпер к событиям 1969 года.

Закончил свое пятиминутное выступление в первом раунде Ягами коронной фразой организатора российских рэп-баттлов на площадке Versus Александра Тимарцева ("Ресторатор") с предложением "пошуметь".

Зрители, среди которых была и большая доля русскоязычных, приехавших поддержать своего земляка, очень тепло встретили такой ход.

В чем сила?

Oxxxymiron начал свое выступление на русском, процитировав главного героя дилогии Алексея Балабанова "Брат" Данилу Багрова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?". Даже сам Ягами расплылся в улыбке, словно понял смысл этих слов.

Cтоп-кадр из трейлера рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube
Dizaster прокомментировал рэп-баттл с Oxxxymiron
Мирон также не смог удержаться от упоминания стереотипов, пошутив про русский акцент, водку, танки и войну в Сирии.

"Мне платит Russia Today, мистер Владимир или ФСБ, чтобы я это говорил", — пошутил Федоров.

Когда же дело дошло до обещания, что "сейчас будет серьезная телега", российский рэпер заранее извинился, а дальше упирал на то, что этнический ливанец Ягами восхваляет Америку, в то время как эта страна убивает его братьев.

"Каково это – держать в руках флаг, покрытый кровью твоего народа? Два миллиона арабов-мусульман были убиты американцами за последние 15 лет, но тебе все равно, ты оборачиваешься в этот флаг как Бритни Спирс", — зачитал Oxxxymiron, Dizaster же в этот момент опускает глаза в пол, пытаясь при этом сохранять улыбку.

Рэп исполнитель Oxxxymiron. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Oxxxymiron прокомментировал рэп-баттл с Dizaster
Закончил первый раунд Федоров достаточно монументально: "В этом клубе со мной братья, которые не дадут тебе спуска. И с удовольствием сделают гору Рашмор частью матушки России".

В целом русскоязычный сегмент Twitter безапелляционно заявляет о победе Федорова, однако видео еще двух раундов этого рэп-баттла пока недоступны.

Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что покажет в своем эфире рэп-баттл между российским рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron) и американским исполнителем Баширом Ягами (Dizaster) 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием.

Позднее Федоров в своем Twitter-аккаунте опроверг эту информацию и сообщил, что ролик появится в сети. В пресс-службе ТВ-3, которой РИА Новости направили запрос, на него не ответили.

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