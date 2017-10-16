Выставка о развитии еврейского сообщества в 1917–1919 гг откроется в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности 17 октября откроется выставка "Каждому по свободе? История одного народа в годы революции" — междисциплинарный исследовательский проект, подготовленный совместно с Музеем истории евреев России, говорится в сообщении музея.

Выставка расскажет о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в годы революции (1917-1919). Живопись, фотографии, книги, театральные афиши, листовки и плакаты политических партий, собранные из музеев, архивов и частных коллекций, продемонстрируют подъем и многообразие еврейской общественно-политической и художественной жизни накануне и после февраля 1917 года. В числе экспонатов — картины Марка Шагала, Роберта Фалька, Иссахара Бера Рыбака и Эль Лисицкого. Многие картины и документы будут экспонироваться впервые.

Структурную основу выставки составит хроника еврейской истории в контексте событий революционного периода в России, подготовленная командой мультимедийного документального проекта "1917. Свободная история". Помимо исторических фактов и статистики, в хронику войдут свидетельства непосредственных участников событий — Льва Троцкого, Юлия Мартова, Марка Шагала, Веры Инбер, Семена Дубнова и Василия Шульгина. Посетители смогут прочитать их письма, услышать их голос из старинных телефонов и радио.

"Выставка, ее экспонаты и оформление создадут эффект "присутствия" и погружения в атмосферу революционного времени, познакомят посетителей с коротким, но чрезвычайно важным и насыщенным периодом истории еврейского сообщества в России", — отмечается в сообщении.

Проект реализован при поддержке банка ВТБ