Адвокат Учителя поблагодарил Генпрокуратуру за оценку "Матильды"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Защите режиссера Алексея Учителя понравился пресс-релиз Генпрокуратуры, которая не нашла нарушений при производстве и прокате фильма "Матильда", сообщил РИА Новости Адвокат Константин Добрынин.

Генпрокуратура России сообщила в понедельник, что после проверки исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат фильма "Матильда" не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с картиной по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Замечательный пресс-релиз Генпрокуратуры… спасибо за внятность и однозначность", — сказал он.

Вместе с тем адвокат высказал сожаление, что "позицию государства и его правоохранительных органов не разделяют патриарх и другие иерархи церкви, которые, правда, так и не удосужились пока посмотреть кино".

"И жаль, конечно, что эта однозначная правовая позиция не вернет уже снятую с эфира всех телеканалов страны рекламу фильма", — отметил Добрынин.