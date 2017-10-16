В Театре Моссовета не отменят Laides' night из-за кончины Марьянова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Спектакль "Laides night. Только для женщин" театра имени Моссовета не будет отменен из-за кончины актера Дмитрия Марьянова, сообщили РИА Новости в театре.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-м году жизни.

"В спектакле "Laides night", Только для женщин", где играл Дмитрий Марьянов, у нас два состава исполнителей. Поэтому представление не будет отменяться из-за кончины актера. Сегодня этого спектакля нет", — сказал представитель театра.

Причиной смерти актера, предположительно, стал оторвавшийся тромб. По словам друзей Марьянова, актер потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и следствие проверяют эти данные, региональный СК проверяет распространенную в СМИ информацию об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь Марьянову.