Глава СПЧ заявил, что ситуация вокруг "Матильды" похожа на рекламу

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Ситуация вокруг фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя похожа на "замечательную рекламную кампанию", считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Такое мнение он высказал в ходе панельной дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Я, правда, соглашусь с Егором (Бероевым, модератор дискуссии), что это замечательная рекламная кампания", — сказал Федотов.

"Как быть? Ну, посмотреть фильм (сначала)", — добавил глава СПЧ.

Фильм "Матильда" вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы Учителя.