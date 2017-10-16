Путин поздравил Хворостовского с 55-летием

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил певца Дмитрия Хворостовского с днем рождения, отметив его талант и работоспособность.

Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Хворостовский отмечает в понедельник 55-летие.

"Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения, выразить искреннее восхищение вашим талантом, силой духа и стойкостью… Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всем мире", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артисту здоровья, оптимизма и бодрого душевного настроя.