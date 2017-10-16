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Культура

В Москве состоится чемпионат актерского мастерства "Импровизационный баттл"

09:0616.10.2017
(обновлено: 09:09 16.10.2017)
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© РИА НовостиЗрительный зал. Архивное фотоЗрительный зал. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чемпионат актерского мастерства "Импровизационный баттл" пройдет с 23 октября по 6 ноября в Театре на Юго-Западе Департамента культуры города Москвы, сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В Театре на Юго-Западе Департамента культуры города Москвы с 23 октября по 6 ноября пройдет чемпионат актерского мастерства "Импровизационный баттл". Состязаться в актерском мастерстве, остроумии и находчивости предстоит командам Театра Романа Виктюка, Мастерской Петра Фоменко, Театра имени Натальи Ермоловой и Театра на Юго-Западе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тему каждого раунда предстоит выбирать зрителям. Баттл пройдет в несколько этапов — на 23 и 30 октября запланированы отборочные игры, финальные состязания состоятся 6 ноября. Начало каждого тура в 19:00.

Согласно сообщению, перед началом каждой из трех игр в фойе театра зрителям предстоит ответить на три вопроса: "Кто?", "Где?" и "Что случилось?" — и выписать их на специальных бумажках. Темы соберут вместе и передадут ведущему. Перед каждой импровизацией он в случайном порядке будет доставать один из листов, зачитывать тему, а также предложит зрителю, чьи ответы станут основой выступления одной из команд, поднять руку или выйти на сцену. Каждый раунд продлится до 10 минут.

Добавляется, что судить театральный поединок будут профессор ГИТИСа Михаил Скандаров, режиссер Анастасия Имамова, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова и другие.

Театральный проект "Импровизационный баттл" представили впервые весной этого года на главной сцене Центрального выстовочного зала "Манеж" во время "Ночи театров", которая прошла в рамках Московского культурного форума. Летом проект также стал победителем конкурса "Открытая сцена — 2017" и получил грант столичного Департамента культуры на дальнейшее развитие.

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