В Самаре открывается Х Международный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Самаре выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева открывается Х Международный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", музыкальный форум пройдет в Самаре 15 и 16 октября, сообщили в пресс-службе "Мариинки".

Гергиев и оркестр 15 октября представят программу, включающую сочинения русских композиторов. Петербуржцы исполнят Симфонию №9 Дмитрия Шостаковича, Симфонию №6 Сергея Прокофьева и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Родиона Щедрина. Солист — Сергей Редькин.

Во второй фестивальный день состоятся два концерта петербуржцев, которые пройдут на сцене Самарского театра оперы и балета.

Дневной концерт по традиции будет благотворительным. В программе: симфоническая поэма "Дон Жуан" Рихарда Штрауса, Вариации на тему Гайдна Иоганнеса Брамса, Симфония №3 "Божественная поэма" Александра Скрябина.

В рамках вечернего представления прозвучат: симфония "Гарольд в Италии" Гектора Берлиоза, Концерт для фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка и "Болеро" Равеля. В качестве солистов выступят Юрий Афонькин и Абисал Гергиев.

Фестиваль "Мстиславу Ростроповичу" был создан по инициативе Валерия Гергиева и правительства Самарской области в 2008 году. Первые два форума прошли на сцене Самарской государственной филармонии, а начиная с третьего, события фестиваля проходили в Самарском академическом театре оперы и балета, открывшемся после масштабной реконструкции в 2010 году.