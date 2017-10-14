Мединский назвал выход США из ЮНЕСКО эмоциональным решением

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Выход США из ЮНЕСКО является эмоциональным шагом, но он не вызовет неудобств у международной организации, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости.

"ЮНЕСКО уже привыкла к отсутствию США в своем составе, так что сильных неудобств для организации это не вызовет", — сказал он.

По его словам, США привыкли диктовать свои условия, тогда как в ЮНЕСКО действует принцип компромисса и уважения к чужой позиции.

"Поэтому я думаю, что это эмоциональный шаг, связанный с синдромом однополярного мира, который переживает эта великая страна, Америка. Я думаю, что она этот синдром рано или поздно переживет", — добавил Мединский.

На этой неделе США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг отметила "благую цель" ЮНЕСКО и заявила о "крайней политизации" структуры.

Подробнее о ЮНЕСКО читайте в справке РИА Новости >>