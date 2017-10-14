Мединский планирует посетить премьеру балета "Нуреев"

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр культуры РФ Владимир Мединский намерен посетить премьеру балета "Нуреев" в декабре.

"Да, я схожу, посмотрю", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить премьеру балета.

Мединский отметил, что, по данным руководства Большого театра, премьера "Нуриева" запланирована на декабрь.

Премьера спектакля "Нуреев" изначально была запланирована на 11 июля 2017 года, однако потом ее перенесли на 4-5 мая 2018 года. Директор ГАБТа Владимир Урин заметил, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса.

После этого некоторые СМИ сообщили, что "Нуреева" перенесли якобы по личному распоряжению министра культуры. В ведомстве опровергли эту информацию, заметив, что "цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства", и отметили, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики.