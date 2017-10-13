Калининград представил туристические возможности на международной выставке

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Калининградская область представила свои туристические возможности в рамках проекта "Серебряное ожерелье России" на крупнейшей на северо-западе России международной выставке INWETEX – CIS TRAVEL MARKET, которая проходит в Санкт-Петербурге с 12 по 14 октября, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на врио министра по культуре и туризма Андрея Ермака.

"Мы делали презентацию Калининградской области в рамках проекта "Серебряное ожерелье России". Акцент был сделан на межрегиональный туристический маршрут "Форпосты России", в который вошли фортификационные и замковые сооружения в области. Обсуждали создание объединенных туристических продуктов: совместные турмаршруты, дополнительные рейсы между городами-участниками проекта", — рассказал Ермак.

По его словам, есть договоренность, что в следующем году в рамках бюджета регионального информационно-туристического центра будет заложено софинансирование проектов, связанных с продвижением "Серебряного ожерелья России". Это создание единого сайта, каталога и стенда для крупных международных выставок.

"Серебряное ожерелье" – это глобальный туристический продукт, который ориентирован на внешний рынок так же, как и популярное "Золотое кольцо". Мы хотим привлечь внимание наших и иностранных туристов. Показать, что в России есть интересные туристические маршруты по Северо-Западному федеральному округу. Для этого Калининградская область и участвует в проекте "Серебряное ожерелье", — добавил министр.

"Серебряное ожерелье России" как глобальный проект объединяет 11 субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ РФ: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.

INWETEX – CIS TRAVEL MARKET – крупнейшая туристская выставка на северо-западе России, которая ежегодно собирает более 300 представителей рынка туристических услуг из более чем 30 стран мира. В этом году выставка проводится в 25-й раз.

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