Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" появилась в сети

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера 67 серии 3 сезона популярного во всем мире российского мультсериала "Маша и Медведь" состоялась на канале проекта на площадке видеосервиса Youtube.

За первые три часа серию "Цирк, да и только" посмотрели более 35 тысяч зрителей. Первым ее посмотрел артист Цирка дю Солей Гриша Алков, сообщила пресс-служба студии "Анимаккорд".

В новой серии Маша простыла, и чтобы поднять ей настроение Медведь, бывший цирковой артист, вместе с пингвином затевают захватывающее представление для девочки.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. На сервисе YouTube мультсериал посмотрели более 1,7 миллиарда пользователей.