Выходные в Москве: выставка Шиле, "Аритмия" и концерт Тони Брэкстон

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В дождливые октябрьские выходные в Москве спрятаться от непогоды можно на выставке картин австрийцев Климта и Шиле, концерте Тони Брэкстон, спектакле "Будденброки" или показе фильмов "Аритмия" и "Сделано в Америке".

Выставки

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина впервые в России открылась выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века – Густава Климта и Эгона Шиле.

"На нынешней выставке посетители увидят около ста графических работ австрийских мастеров. Это только часть обширной коллекции Климта и Шиле в (венской) Альбертине, но часть содержит в себе, пусть и в уменьшенном составе, полноту целого. В ней нашли отражения все этапы творчества двух художников, разнообразие типов рисунка, рисовальных техник", — рассказал куратор экспозиции Виталий Мишин.

Работы двух художников относятся к разным периодам творчества и представляют разные типы рисунка — этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты, самостоятельные этюды обнаженной женской модели. Используя традиционные графические техники — черный мел, графитный карандаш, акварель, гуашь, — художники решали новые эстетические задачи, стоявшие перед ними на рубеже XIX и XX столетий.

В Третьяковской галерее открылась выставка "Город и люди. Москва в графике XX века", на которой собраны графические работы Александра Лабаса, Юрия Пименова и Александра Дейнеки, многие из произведений демонстрируются впервые. Именно графика как наиболее оперативный вид изобразительного искусства, способный передать многие детали и нюансы, смогла полнее всего отразить ту трансформацию, которую город претерпел на протяжении ХХ века с его как разрушительными, так и созидательными тенденциями. Экспозиция охватывает период с 1920-х до 1980-х годов.

Концерты

В "Крокус Сити холле" в пятницу выступит ритм-н-блюз певица, обладательница семи "Грэмми" Тони Брэкстон. Она обещает исполнить для российских зрителей все свои лучшие хиты, среди которых Un-Break My Heart, Breathe Again, Spanish Guitar, He Wasn"t Man Enough.

В субботу в рамках фестиваля Synthposium пройдет концерт американского электронщика Photay. "Его музыка легко сочетает в себе аналоговое и цифровое звучание, эксперименты с синтезаторами дополняются живыми инструментами разных стран и культур", — отмечают организаторы. Также на следующий день Photay в Московской Школе Кино в формате свободной беседы расскажет о работе над альбомом и творческих планах.

В Московской филармонии выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", который исполнит произведения Мусоргского, Пуленка и Равеля под руководством Юрия Башмета.

"Оркестр под руководством Маэстро приобрёл свою неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощённость, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворённостью исполнения, глубокое, насыщенное звучание", — подчеркивают в филармонии.

Театры

В РАМТе покажут спектакль "Будденброки", основанный на первом, автобиографическом романе знаменитого автора "Волшебный горы" и "Иосифа и его братьев" Томаса Манна. Это жизнеописание нескольких поколений семьи немецких бюргеров, которые ведут свой вековой бизнес в небольшом портовом городке в Германии. Успешные коммерсанты, обладающие безупречной репутацией и твердыми принципами, они стяжают собственную славу и богатство, приобретая к тому же святую веру в гарантированное процветание потомков.

"Режиссер Миндаугас Карбаускис находит, что эти мужчины и женщины с труднопроизносимыми фамилиями, оказались удивительно похожи на его современников — ровесников и самого режиссера, и актеров, играющих в спектакле. На поколение людей умных, одаренных, деловых, точных в целях, в том, чего хотят от жизни. И людей, одновременно очень ценящих семью, сосредоточенных на супружестве, на детях, доме", — рассказывают в театре.

© Фото : Сергей Петров/РАМТ Сцена из спектакля "Будденброки" © Фото : Сергей Петров/РАМТ Сцена из спектакля "Будденброки"

Кино

© Cross Creek Pictures (2017) Кадр из фильма "Сделано в Америке" © Cross Creek Pictures (2017) Кадр из фильма "Сделано в Америке"

Хоть новый фильм Дага Лаймана "Сделано в Америке" и не станут показывать в киносетях Александра Мамута (у бизнесмена возникли разногласия с кинокомпанией Universal Pictures), советуем все-таки найти подходящий сеанс и посмотреть, как Том Круз возвращается к исполнению ролей, которые сделали его популярным в 80-е годы. Это реальная история Бари Сила, который, заскучав на хорошей, но монотонной работе пилота американских авиалиний, становится информатором ЦРУ, одновременно подрабатывая контрабандой наркотиков для Медельинского наркокартеля.

Также на этой неделе на экраны вышел фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова. Он рассказывает о талантливом враче скорой помощи в исполнении Александра Яценко, который гораздо лучше справляется со своей работой, чем с личной жизнью. Пока он спасает других, его жена (Ирина Горбачева) окончательно отчаивается и решает подать на развод, вдобавок в больнице появляется новый начальник, который переживает только о статистике и правилах.

За "Аритмию" Хлебников ранее получил Гран-при "Кинотавра".