Выходные в Москве: выставка Шиле, "Аритмия" и концерт Тони Брэкстон

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В дождливые октябрьские выходные в Москве спрятаться от непогоды можно на выставке картин австрийцев Климта и Шиле, концерте Тони Брэкстон, спектакле "Будденброки" или показе фильмов "Аритмия" и "Сделано в Америке".
Выставки
В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина впервые в России открылась выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века – Густава Климта и Эгона Шиле.
Работы двух художников относятся к разным периодам творчества и представляют разные типы рисунка — этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты, самостоятельные этюды обнаженной женской модели. Используя традиционные графические техники — черный мел, графитный карандаш, акварель, гуашь, — художники решали новые эстетические задачи, стоявшие перед ними на рубеже XIX и XX столетий.
В Третьяковской галерее открылась выставка "Город и люди. Москва в графике XX века", на которой собраны графические работы Александра Лабаса, Юрия Пименова и Александра Дейнеки, многие из произведений демонстрируются впервые. Именно графика как наиболее оперативный вид изобразительного искусства, способный передать многие детали и нюансы, смогла полнее всего отразить ту трансформацию, которую город претерпел на протяжении ХХ века с его как разрушительными, так и созидательными тенденциями. Экспозиция охватывает период с 1920-х до 1980-х годов.
Концерты
В "Крокус Сити холле" в пятницу выступит ритм-н-блюз певица, обладательница семи "Грэмми" Тони Брэкстон. Она обещает исполнить для российских зрителей все свои лучшие хиты, среди которых Un-Break My Heart, Breathe Again, Spanish Guitar, He Wasn"t Man Enough.
В субботу в рамках фестиваля Synthposium пройдет концерт американского электронщика Photay. "Его музыка легко сочетает в себе аналоговое и цифровое звучание, эксперименты с синтезаторами дополняются живыми инструментами разных стран и культур", — отмечают организаторы. Также на следующий день Photay в Московской Школе Кино в формате свободной беседы расскажет о работе над альбомом и творческих планах.
В Московской филармонии выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", который исполнит произведения Мусоргского, Пуленка и Равеля под руководством Юрия Башмета.
"Оркестр под руководством Маэстро приобрёл свою неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощённость, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворённостью исполнения, глубокое, насыщенное звучание", — подчеркивают в филармонии.
Театры
В РАМТе покажут спектакль "Будденброки", основанный на первом, автобиографическом романе знаменитого автора "Волшебный горы" и "Иосифа и его братьев" Томаса Манна. Это жизнеописание нескольких поколений семьи немецких бюргеров, которые ведут свой вековой бизнес в небольшом портовом городке в Германии. Успешные коммерсанты, обладающие безупречной репутацией и твердыми принципами, они стяжают собственную славу и богатство, приобретая к тому же святую веру в гарантированное процветание потомков.
"Режиссер Миндаугас Карбаускис находит, что эти мужчины и женщины с труднопроизносимыми фамилиями, оказались удивительно похожи на его современников — ровесников и самого режиссера, и актеров, играющих в спектакле. На поколение людей умных, одаренных, деловых, точных в целях, в том, чего хотят от жизни. И людей, одновременно очень ценящих семью, сосредоточенных на супружестве, на детях, доме", — рассказывают в театре.
Кино
Также на этой неделе на экраны вышел фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова. Он рассказывает о талантливом враче скорой помощи в исполнении Александра Яценко, который гораздо лучше справляется со своей работой, чем с личной жизнью. Пока он спасает других, его жена (Ирина Горбачева) окончательно отчаивается и решает подать на развод, вдобавок в больнице появляется новый начальник, который переживает только о статистике и правилах.
За "Аритмию" Хлебников ранее получил Гран-при "Кинотавра".