Швыдкой заявил о недопонимании между современным искусством и публикой

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Между современным искусством и публикой существует весьма серьезное недопонимание: посредником между художником и зрителем выступают СМИ, и от их профессионализма зачастую много е зависит, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Очевидно, что между современным искусством и публикой существует весьма серьезное недопонимание. Это в меньшей степени относится к визуальному искусству, но современное музыкальное искусство требует очень подготовленной публики. По существу, медиа выступают посредником между художником и широкой публикой. Тут, я думаю, многое зависит от профессионализма современных критиков, которые работают в СМИ", — рассказал Швыдкой.

Он отметил, что большое влияние имеет и блогосфера – блогеры выступают в роли критиков и рекламных агентов.

"Но интернет – это всего-навсего среда. Блогеры не несут ответственности за то, что они пишут, а СМИ – это все-таки некая редакция, ответственность за любую информацию, которую ты передаешь. И дело не только в судебных последствиях, которые могут возникнуть… Все-таки я предпочитаю черпать информацию из СМИ, даже понимая, что она может быть идеологизирована… Но и блогер может быть идеологизирован. СМИ более объективны и профессиональны", — сказал Швыдкой.

Спецпредставитель главы государства рассказал, что отношения медиа и культуры обсудят на Санкт-петербургском культурном форуме в рамках работы секции "Массовые коммуникации".

Читайте полный текст интервью >>