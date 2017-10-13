Швыдкой о культурных отношениях России и США: ничего не меняется

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В культурных отношениях США и России, несмотря на их противоречивость, содержательно ничего не меняется, так как огромную роль в них играет негосударственный сектор, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все противоречиво в наших культурных контактах. Например, президент США Дональд Трамп принял решение еще на 365 дней продлить запрет на финансирование образовательных и культурных контактов с рядом стран, в том числе с Россией. Какая-то часть обменов, безусловно, сократится. Но последние 30 лет огромную роль в контактах с США играет негосударственный сектор", — сказал Швыдкой.

Он отметил, что "запрет запретом, но кино мы смотрим американское, а в Карнеги-холл играют русские артисты, собирая аншлаги".

"От санкций устают – это мешает бизнесу, простым людям. Но не могу сказать, что стало труднее работать. Меньше стало, может быть, политического сопровождения, но содержательно ничего не меняется", — считает Швыдкой.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на 365 дней запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, США "не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году".