Минкультуры готово рассмотреть заявки на создание мультфильма о ПДД

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство культуры предложило министерству внутренних дел создать фильм для детей, который расскажет о необходимости соблюдения правил дорожного движения, и готово рассмотреть заявки на его создание от анимационных студий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.

"Минкультуры России направило в МВД предложение создать короткометражный анимационный фильм для детей, который в увлекательной форме расскажет о необходимости соблюдения правил дорожного движения. При этом наше ведомство готово рассмотреть заявку на создание такого фильма от заинтересованных киностудий", — сказали в пресс-службе.

Ранее правительство поручило МВД и Минкультуры подготовить "рекомендации по соблюдению ПДД в создаваемых кинопроизведениях". Как поясняли РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, в фильмах зачастую показывают ситуации, когда герои нарушают ПДД в совершенно обыденных ситуациях, например, герой едет за рулем и вдруг начинает говорить по телефону.

Речь идет о том, чтобы герои в бытовых сценах выполняли все требования ПДД: пристегивались, говорили по телефону по гарнитуре, перевозили детей в специальных креслах и пропускали пешеходов.