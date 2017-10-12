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Культура

Писатель Льоса рассказал поклонникам о важности литературы и новой Москве

13:3412.10.2017
(обновлено: 13:35 12.10.2017)
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© Flickr / Daniele DevotiМарио Варгас Льоса. Архивное фотоМарио Варгас Льоса. Архивное фото
© Flickr / Daniele Devoti

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча с нобелевским лауреатом Марио Варгасом Льосой в Московском Доме книги прошла при полном аншлаге; в ходе открытого интервью знаменитый латиноамериканский писатель рассказал, с какими вызовами сталкивается литератор, получивший столь престижную награду, почему литература особенно важна в трудные периоды истории, а также поделился впечатлением, которое произвела на него современная Москва.

Писатель Дмитрий Быков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Классик мировой литературы Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом он считается одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения".

Именитый литератор приехал в Москву, чтобы принять участие в торжественной церемонии награждения литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Члены жюри отметили его за книгу "Скромный герой", автор получит награду в четверг в Большом театре.

Борьба за творческое время

В среду Варгас Льоса встретился с читателями в Московском Доме книги на Новом Арбате. Задолго до начала открытого интервью в зале яблоку негде было упасть: читатели самых разных возрастов собрались в книжном магазине, чтобы встретиться с автором.

Бенгт Хольмстрём получает Нобелевскую премию по экономике от короля Швеции Карла XVI Густава в Стокгольме
© AFP 2017 / TT News Agency/Jessica Gow
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Варгас Льоса несколько задержался из-за столичных пробок, но уделил присутствующим довольно много времени, подробно отвечая на все вопросы. Так он рассказал об опасности, которую таит в себе получение Нобелевской премии.

"Нобелевская премия крайне котируется в мире. Когда получаешь эту награду, то ты начинаешь испытывать огромное давление: тебя приглашать на всевозможные ярмарки, издатели заставляют участвовать в лекциях и презентациях. Это заставляет бороться за творческое время. Вообще главная проблема Нобелевской премии в том, что писатель превращается в застывшую статую, получив ее. Приходится доказывать, что ты продолжаешь жить и творить", — сказал Льоса.

Он заметил, что нобелевские лауреаты по литературе зачастую в жизни никогда не пересекаются.

"Если тайный клуб лауреатов и существует, то меня в него не пригласили", — пошутил автор.

Литература дает уверенность

По мнению писателя, литература делает жизнь гораздо богаче и интереснее. Он рассказал, что самые первые прочитанные им книги перевернули его внутренний мир, сделали реальность и его самого более наполненными.

Бюст Альфреда Нобеля в концертном зале Стокгольма. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Morin
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"Жизнь, в которой мы живем, не столь полна, чем та, которую мы можем придумать. Для литературы важен зазор между реальностью и миром, который возникает в воображении. Литература заполняет эту пропасть. Наша жизнь становится богаче и разнообразнее благодаря ей", — пояснил автор.

По словам Варгаса Льосы, долгие годы его сопровождали произведения Александра Дюма-отца, он был также заворожен "Отверженными" Виктора Гюго, восхищался чувством формы Уильяма Фолкнера и философией Жан-Поля Сартра, а также всеохватностью романа "Война и мир" Льва Толстого. Весь этот богатый литературный опыт позволил ему найти свой авторский стиль и понять, какой цели он хочет достичь в качестве автора.

При этом, Варгаса Льоса отметил, что литература также помогает людям в сложные периоды истории, и именно трудные моменты дарят человечеству наиболее яркие произведения.

"Когда есть ощущение, что мы можем провалиться в пропасть, когда ад становится слишком близко к нам, мы обращаемся к той уверенности, которую дает нам хорошо сделанная литература. Хороший роман имеет ту внутреннюю логику, которой может не быть, не хватает в жизни. Внутренняя связь между социальным и литературным существует", — сказал писатель.

Неутешительный прогноз 

Варгас Льоса известен также своей политической активностью. В 1990 году он даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Перу, но проиграл своему оппоненту во втором туре. Он продолжил изучать политические настроения латиноамериканского общества в своих произведениях. В частности, его роман "Праздник Козла" посвящен эпохе диктатуры Рафаэля Трухильо в Доминиканской Республике.

Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko Junge
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В начале октября писатель принял участие в митинге против провозглашения независимости Каталонии от Испании. Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы. На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Нобелевский лауреат по литературе за 2017 год писатель Кадзуо Исигуро после объявления о присуждении премии. 5 октября 2017
© AP Photo / Alastair Grant
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Варгас Льоса около пяти лет прожил в Испании; это время он назвал прекрасной эпохой, когда Барселона была наполнена "дыханием свободы". В новом положении дел он видит губительный для Каталонии путь. Писатель уточнил, что Каталония, как и другие регионы Испании, сейчас обладает полной свободой, при этом, именно она исторически никогда не имела независимости.

"В этом мире нужно строить что-то новое и единое, этот путь должен быть позитивным … Независимость, эта попытка отделения, — порождение последних лет, порождение той свободы, которую получили все государства. Та идея, которая возникла в последние годы, — идея фанатичного меньшинства. Я борюсь по мере сил с этой политикой, потому что это антиконституционно, это ведет к проблемам самой Каталонии. Может случиться так, что она упадет на уровень государств третьего мира", — подчеркнул Варгас Льоса.

Он выразил уверенность, что Каталония не получит независимости, поскольку и большинство жителей против этого.

Невероятная Москва и русская литература

Гости вечера, подуставшие от политики, с большим энтузиазмом отреагировали на возвращение к литературным темам, тем более, что писателю хотелось поделиться впечатлением от путешествия в Россию.

Французская актриса и писательница Анна Вяземски. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Simon
Скончалась французская актриса из русского княжеского рода Анна Вяземски
"Я в Москве еще очень мало дней, но я увидел совершенно преображенный город, невероятно современный, динамичный, вошедший в мир мировой моды и технологий. Это чувство современности сейчас бросается в глаза, особенно по сравнению с Москвой, которую я знал раньше. Я бывал здесь в 60-е. Это был маленький и очень темный город", — поделился он.

Писатель рассказал о своем опыте знакомства с русской литературой. Помимо "Войны и мира" Толстого, поразившего Варгаса Льосу "концепцией тотального романа, который на равных соперничает с реальностью", он также отметил произведения Александра Герцена.

"Меня потрясла именно его толерантность, умение слушать чужое мнение, его патриотизм и влюбленность в Россию, его уверенностью, что когда-нибудь Россия тоже будет свободной и открытой", — заключил Варгас Льоса.

После интервью у сцены выстроилась огромная очередь из желающих подписать произведения именитого автора.

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