Писатель Льоса рассказал поклонникам о важности литературы и новой Москве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча с нобелевским лауреатом Марио Варгасом Льосой в Московском Доме книги прошла при полном аншлаге; в ходе открытого интервью знаменитый латиноамериканский писатель рассказал, с какими вызовами сталкивается литератор, получивший столь престижную награду, почему литература особенно важна в трудные периоды истории, а также поделился впечатлением, которое произвела на него современная Москва.
Именитый литератор приехал в Москву, чтобы принять участие в торжественной церемонии награждения литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Члены жюри отметили его за книгу "Скромный герой", автор получит награду в четверг в Большом театре.
Борьба за творческое время
В среду Варгас Льоса встретился с читателями в Московском Доме книги на Новом Арбате. Задолго до начала открытого интервью в зале яблоку негде было упасть: читатели самых разных возрастов собрались в книжном магазине, чтобы встретиться с автором.
"Нобелевская премия крайне котируется в мире. Когда получаешь эту награду, то ты начинаешь испытывать огромное давление: тебя приглашать на всевозможные ярмарки, издатели заставляют участвовать в лекциях и презентациях. Это заставляет бороться за творческое время. Вообще главная проблема Нобелевской премии в том, что писатель превращается в застывшую статую, получив ее. Приходится доказывать, что ты продолжаешь жить и творить", — сказал Льоса.
Он заметил, что нобелевские лауреаты по литературе зачастую в жизни никогда не пересекаются.
"Если тайный клуб лауреатов и существует, то меня в него не пригласили", — пошутил автор.
Литература дает уверенность
По мнению писателя, литература делает жизнь гораздо богаче и интереснее. Он рассказал, что самые первые прочитанные им книги перевернули его внутренний мир, сделали реальность и его самого более наполненными.
По словам Варгаса Льосы, долгие годы его сопровождали произведения Александра Дюма-отца, он был также заворожен "Отверженными" Виктора Гюго, восхищался чувством формы Уильяма Фолкнера и философией Жан-Поля Сартра, а также всеохватностью романа "Война и мир" Льва Толстого. Весь этот богатый литературный опыт позволил ему найти свой авторский стиль и понять, какой цели он хочет достичь в качестве автора.
При этом, Варгаса Льоса отметил, что литература также помогает людям в сложные периоды истории, и именно трудные моменты дарят человечеству наиболее яркие произведения.
"Когда есть ощущение, что мы можем провалиться в пропасть, когда ад становится слишком близко к нам, мы обращаемся к той уверенности, которую дает нам хорошо сделанная литература. Хороший роман имеет ту внутреннюю логику, которой может не быть, не хватает в жизни. Внутренняя связь между социальным и литературным существует", — сказал писатель.
Неутешительный прогноз
Варгас Льоса известен также своей политической активностью. В 1990 году он даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Перу, но проиграл своему оппоненту во втором туре. Он продолжил изучать политические настроения латиноамериканского общества в своих произведениях. В частности, его роман "Праздник Козла" посвящен эпохе диктатуры Рафаэля Трухильо в Доминиканской Республике.
Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы. На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.
"В этом мире нужно строить что-то новое и единое, этот путь должен быть позитивным … Независимость, эта попытка отделения, — порождение последних лет, порождение той свободы, которую получили все государства. Та идея, которая возникла в последние годы, — идея фанатичного меньшинства. Я борюсь по мере сил с этой политикой, потому что это антиконституционно, это ведет к проблемам самой Каталонии. Может случиться так, что она упадет на уровень государств третьего мира", — подчеркнул Варгас Льоса.
Он выразил уверенность, что Каталония не получит независимости, поскольку и большинство жителей против этого.
Невероятная Москва и русская литература
Гости вечера, подуставшие от политики, с большим энтузиазмом отреагировали на возвращение к литературным темам, тем более, что писателю хотелось поделиться впечатлением от путешествия в Россию.
Писатель рассказал о своем опыте знакомства с русской литературой. Помимо "Войны и мира" Толстого, поразившего Варгаса Льосу "концепцией тотального романа, который на равных соперничает с реальностью", он также отметил произведения Александра Герцена.
"Меня потрясла именно его толерантность, умение слушать чужое мнение, его патриотизм и влюбленность в Россию, его уверенностью, что когда-нибудь Россия тоже будет свободной и открытой", — заключил Варгас Льоса.
После интервью у сцены выстроилась огромная очередь из желающих подписать произведения именитого автора.