Слепоглухие актеры выступят в спектакле "In Touch/Прикасаемые" в Лондоне

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Народный артист России Евгений Миронов и британская актриса Дженни Эгаттер в Лондоне 14 октября примут участие в международной премьере спектакля "In Touch/Прикасаемые", повествующего о коммуникации со слепоглухими людьми в разных странах и культурах, рассказала в интервью РИА Новости креативный продюсер проекта Виктория Виолло-Авдеева.

В спектакле наряду с российскими и британскими актерами сыграют пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актер.

Основой постановки стали реальные истории слепоглухих и зрячеслыщащих людей из разных стран, излагаемые с помощью речи, языка жестов, драмы и пластики. Важными сюжетами спектакля станут истории двух слепоглухих людей: Ольги Скороходовой, первой слепоглухой женщины в российской науке, и Александра Суворова – единственного ныне живущего слепоглухого доктора психологических наук. Идти спектакль будет с субтитрами и аудиодескрипцией.

"Нашей главной идеей было полное равноправие всех героев спектакля. Поэтому если в первой версии все истории за слепоглухих рассказывали зрячеслыщащие актеры, то в международной все участники становятся полноценными рассказчиками. И вообще тот спектакль, который мы будем играть сейчас — это уже совсем не тот спектакль, который мы показали уже более 30 раз в России. В нем отражены как изменения в жизни его героев, так и изменения, произошедшие в обществе, в том числе благодаря этому проекту. Российско-британская версия создана двумя режиссерами — Русланом Маликовым и Дженни Силей — и слепоглухими актерами из обеих стран. В ней есть международный контекст, а значит, она будет интересна зрителю из такой страны, как Великобритания", — отметила Виолло-Авдеева.

Продюсер постановки рассказала, что два года назад она поехала в Великобританию изучать инклюзивный театр и выяснила, что со слепоглухими там никто не работал, зато профессиональный театр с актерами с разными возможностями уже более 30 лет успешно существует и является частью британской культуры.

"Это было интересно мне, а опыт постановок с участием слепоглухих и зрячеслышащих актеров — Дженни Силей. Мы поняли, что обмен между нами мог бы дать обеим сторонам что-то новое, неизведанное. Так мы начали переговоры", — рассказала Виолло-Авдеева.

Мысль о том, что хорошо бы показать спектакль в Национальном театре, пришла ей в голову в прошлом году.

"Это был первый театр, куда я постучалась, и они открыли дверь. Вообще идея создать новую версию спектакля появилась у меня, когда я уже видела контраст между тем, какими слепоглухие актеры были в первой версии и какими они стали после всех театральных постановок и занятий в театральной школе. Они изменились, вся команда изменилась. Эта новая версия — прекрасный способ показать качественный результат социального проекта. А истории слепоглухих актеров из России и Великобритании показывают, что такие проекты нужны, потому что люди с одновременным нарушением слуха и зрения — самые незаметные для общества", — подчеркнула Виолло-Авдеева.

Первая версия спектакля "Прикасаемые" была представлена в Москве на сцене Театра Наций в апреле 2015 года. С этого момента "Прикасаемые" были показаны более 30 раз, в нем сыграли известные российские актеры: Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Алиса Фрейндлих, Игорь Костолевский, Евгений Цыганов. Спектакль был номинирован на театральную премию "Золотая маска".

Показ в Лондоне организован Центром творческих проектов "Инклюзион" и театральной компанией Graeae при участии Британского совета, фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" и Сбербанка. В качестве партнеров проекта выступили московский Театр наций, лондонский Национальный театр, посольство Великобритании в России и посольство России в Великобритании, Музей русского импрессионизма, сеть отелей "Азимут", культурный центр ЗИЛ.

После Лондона спектакль отправится в Париж, где будет показан в ЮНЕСКО.