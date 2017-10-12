В Приморье китайскую компанию привлекут к созданию фильма о Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Резидент Свободного порта Владивосток ООО "Морской волк. Создание киноисторий" будет привлекать кинокомпанию из Китая к созданию фильма, где одним из "главных героев" будет Дальний Восток, сообщает Минвостокразвития.

"Ведем переговоры с одной из ведущих кинокомпаний из КНР о создании совместного проекта. Причем, инициатором сотрудничества выступили именно китайские товарищи, заинтересовавшись одним из наших сюжетов", — сказала учредитель ООО "Морской волк. Создание киноисторий" Александра Максимец.

По ее словам, "это будет художественный фильм, лирическая комедия, события которой разворачиваются в двух временных и, можно сказать, исторических периодах: Советском Союзе 80-х годов прошлого века и в современных России и Китае".

"В кастинге принимают участие известные российские и китайские актеры, а один из "главных героев" этой ленты – Дальний Восток", — пояснила Максимец.

"Мы увидели, насколько востребован документальный формат в последнее время, поэтому появилось желание показать широкой аудитории настоящий Дальний Восток, рассказать истории людей, чьими усилиями он возрождается", — добавила она.