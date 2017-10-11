Учитель заявил, что не ничего не менял в "Матильде", несмотря на скандал

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель, заявил что, несмотря на многочисленные попытки помешать выходу "Матильды", он "не вытащил из фильма ни одного кадра".

"Несмотря на весь этот скандал, я не вытащил из фильма ни одного кадра", — сказал Учитель на встрече со зрителями после закрытого предпоказа "Матильды" в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос об исторической правде, по поводу которой режиссеру предъявляли многочисленные претензии, Учитель сказал: "Доля вымысла есть, но я не думаю, что это плохо. Но основные факты верны".

Учитель добавил, что "конечно, какие-то детали придуманы, есть вещи, о которых нигде не написано, как ведут себя люди, когда остаются одни".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.