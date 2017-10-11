Четыре актера "Матильды" отказались приехать на премьеру фильма из-за угроз

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Три немецких актера, в том числе исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер, а также актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая балерину Матильду Ксешинскую, отказываются приехать на премьеру фильма "Матильда", сообщил в среду режиссер Алексей Учитель на закрытом предпоказе фильма в МИА "Россия сегодня".
Общаясь со зрителями после просмотра, режиссер отметил, что из-за скандала вокруг фильма, на телевидении нет рекламы "Матильды". "Вы не заметили, что рекламы фильма "Матильда" нет ни на одном канале? На мой вопрос "Почему?" ответа мы так и не получили — людей пугали и запугали, что нельзя показывать рекламу по телевизору. А фильм должен идти в конкурентной борьбе", — отметил Учитель.
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.