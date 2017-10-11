Четыре актера "Матильды" отказались приехать на премьеру фильма из-за угроз

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Три немецких актера, в том числе исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер, а также актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая балерину Матильду Ксешинскую, отказываются приехать на премьеру фильма "Матильда", сообщил в среду режиссер Алексей Учитель на закрытом предпоказе фильма в МИА "Россия сегодня".

"На сегодняшний день три немецких актера, в том числе и Ларс Айдингер, а также Михалина Ольшанска отказываются приехать, не потому что не хотят, они боятся… Я с болью пытаюсь их переубедить, но то, что Ларсу угрожали… Эта проблема есть, и это обидно", — сказал Учитель.

Общаясь со зрителями после просмотра, режиссер отметил, что из-за скандала вокруг фильма, на телевидении нет рекламы "Матильды". "Вы не заметили, что рекламы фильма "Матильда" нет ни на одном канале? На мой вопрос "Почему?" ответа мы так и не получили — людей пугали и запугали, что нельзя показывать рекламу по телевизору. А фильм должен идти в конкурентной борьбе", — отметил Учитель.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.