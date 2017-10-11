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Культура

Хворостовский рассказал о планах выступить в Москве в канун Нового года

Сюжет:
Главное за 11 октября 2017 года (11)
19:3311.10.2017
(обновлено: 19:40 11.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБлаготворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детям. Архивное фотоБлаготворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детям. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Оперный певец Дмитрий Хворостовский рассказал, что планирует выступить в Москве перед Новым годом вместе с пианистом Ивари Ильей.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ночь на среду в СМИ появилась информация, что Хворостовский, страдающий от онкологического заболевания, скончался в своей квартире в Лондоне. Однако эту информацию опровергла жена артиста, а также его директор Марк Хилдрю. Хворостовский уже несколько лет борется с раком мозга. В сентябре из-за болезни ему пришлось отменить концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

"Надеюсь, у меня будет концерт в Москве перед Новым годом. Вместе с пианистом Ивари Илья спою романсы "дилетантов". Думаю, меня хватит на такую программу. С ней у меня связаны самые чудесные воспоминания 90-х годов. "Очи черные" были одной из моих первых записей. Тогда у меня был прекрасный аккомпанемент — Оркестр имени Осипова с Николаем Калининым. Оркестр зазвучал, как океан! Он вдохновил меня, и тогда я поверил в эту программу, поверил в себя", — сказал певец в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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Он отметил, что отчасти выбрал такую программу, потому что эту музыку любят его родители и он относится к ней с особым пиететом. Также Хворостовский заметил, что в его планах был гастрольный тур с новой версией "Отчалившей Руси" Георгия Свиридова. "Над этой записью я работал с особой любовью. Специально по моей просьбе была сделана оригинальная оркестровка этого камерного цикла Георгия Васильевича. Я планировал, что в течение года-двух совершу с данной программой концертный тур по России и миру. Но, как ни жаль, моя болезнь ставит эти планы под большой вопрос", — поделился артист.

Хворостовский подчеркнул, что больше не поет в опере, но хочет продолжать давать концерты и мастер-классы в National Academy в Лондоне. "Хотя порой болезнь так наступает, что мне ничего не можется, не любится и кажется, что ничего не хочется. Поэтому теперь для меня каждый концерт — это подведение итогов", — добавил певец.

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