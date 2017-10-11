Учитель призвал поддержать съемочную группу "Матильды"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Закрытый предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" начался в МИА "Россия сегодня" в среду.

Ранее предпремьерные показы "Матильды" проводились в министерстве культуры РФ, Госдуме РФ, Центре документального кино. Фильм также показали во Владивостоке, Симферополе, Сочи, Санкт-Петербурге, Новосибирске.

"У меня связаны большие надежды с этим просмотром, потому что ситуация неординарная, я готов к любой критике, но критике фильма. Мне очень нужна поддержка и всем, кто делал картину", — сказал перед просмотром Учитель.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.