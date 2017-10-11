В кинотеатре "Москва" пройдет закрытый предпремьерный показ "Матильды"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Закрытый предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" и обсуждение картины с режиссером пройдет в кинотеатре "Москва" в пятницу, сообщил РИА Новости источник.
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.