В кинотеатре "Москва" пройдет закрытый предпремьерный показ "Матильды"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Закрытый предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" и обсуждение картины с режиссером пройдет в кинотеатре "Москва" в пятницу, сообщил РИА Новости источник.

Ранее предпремьерные показы "Матильды" проводились в Министерстве культуры РФ, Госдуме РФ, Центре документального кино. Фильм также показали во Владивостоке, Симферополе, Сочи, Санкт-Петербурге, Новосибирске.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.