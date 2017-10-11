Найденные на ВДНХ архивные кинопленки оцифруют и покажут посетителям

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около 100 кинопленок, которые обнаружили в павильонах ВДНХ перед реставрацией, в дальнейшем оцифруют и будут показывать посетителям выставочного комплекса, сообщила в среду журналистам сотрудник департамента музейно-выставочной деятельности ВДНХ Дарья Лиллесон.

Эти пленки, по ее словам, являются уникальными и вряд ли имеют копии, поскольку снимались исключительно для экспозиций ВДНХ.

"Данные фильмы можно будет увидеть в музее ВДНХ, мы их оцифруем и будем показывать всем нашим посетителям. Я надеюсь, что нас ждет еще масса находок, которые пополнят нашу музейную коллекцию", — сказала Лиллесон.

Кинопленки пока успели отсмотреть только вручную и фрагментами: эти фильмы рассказывают, к примеру, о творчестве детей Дагестана, один фильм посвящен бурению скважин и минералогии Советского Союза. Фильмы раньше показывали в тематических павильонах, их снимали специально под определенную экспозицию.

Как сообщалось ранее, кинопленки были обнаружены специалистами в павильонах №8 "Юные натуралисты", №25 "Нефтяная промышленность", №31 "Геология", а также №37 "Птицеводство". Среди находок встречаются кино- и диафильмы, цветные и черно-белые ленты.

Как рассказала сотрудница музея, пленки долгое время пролежали в подсобных и подвальных помещениях — их убрали туда, когда павильоны выставочного комплекса перестали использовать по первоначальному предназначению.