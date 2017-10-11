Кинопремьеры недели: космическая драма "Союз-7" и "Аритмия" Хлебникова

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Любимец российских кинокритиков, фильм Бориса Хлебникова "Аритмия", космическая драма Клима Шипенко "Салют-7" и боевик Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом выходят на российские экраны, начиная с этой недели.

Аритмия

Фильм Бориса Хлебникова рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге в исполнении Александра Яценко, который гораздо лучше справляется со своей работой, чем с личной жизнью. Пока он спасает других, его жена (Ирина Горбачева) окончательно отчаивается и решает подать на развод, вдобавок в больнице появляется новый начальник, который переживает только о статистике и правилах. Впервые "Аритмию" показали на фестивале "Кинотавр", где картина удостоилась "Гран-при", а Яценко получил приз за лучшую мужскую роль. Позже фильм собрал награды на международных фестивалях и очень полюбился российской критике, что с отечественными картинами происходит нечасто.

"В целом работы такого уровня в российском кино не было давно. Режиссура, сценарий, написанный Хлебниковым и Наталией Мещаниновой, операторская работа Алишера Хамидходжаева, невероятные по силе роли Александра Яценко и Ирины Горбачевой – наконец-то все составляющие фильма равнозначны и создают произведение, которого мы все так ждали", — подчеркнула рецензент Наталья Григорьева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм "Аритмия", и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз "За лучшую мужскую роль" за фильм "Аритмия", на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм "Аритмия", и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз "За лучшую мужскую роль" за фильм "Аритмия", на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Салют-7

В этом году в прокат выходят сразу две российские космические драмы — "Время первых" Дмитрия Киселева и "Салют-7" Клима Шипенко, которые долгое время не могли поделить дату выхода, в итоге "Время первых" вышла в апреле. Если драма Киселева рассказывает о первом выходе человека в открытый космос, то фильм Шипенко рассказывает о полете к станции "Салют-7" в 1985 году, который до сих пор считается самым сложным полетом в истории космонавтики. В какой-то момент космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. На орбиту решают отправить спасательную экспедицию всего из двух космонавтов, роли которых исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Им необходимо найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. При этом шансов вернуться на Землю у космонавтов не так уж много.

"В целом постановочно "Салют-7" не слабее "Времени первых", а художественно он лишь немногим менее глубок – за счет того, что его персонажи попроще, а сюжет преимущественно вымышлен, и в нем меньше политических обертонов. Так что, если вам понравилось космическое приключение Хабенского и Миронова, то вам, вероятно, понравятся и звездные похождения Вдовиченкова и Деревянко", — отметил критик Борис Иванов.

Сделано в Америке

© Universal Pictures 2017 Кадр из фильма "Сделано в Америке" режиссера Дага Лаймана © Universal Pictures 2017 Кадр из фильма "Сделано в Америке" режиссера Дага Лаймана

Картина Дага Лаймана, режиссера таких боевиков, как "Идентификация Борна" и "Мистер и Миссис Смит", — это реальная история американского пилота Бари Сила в исполнении Тома Круза, который, заскучав на хорошей, но монотонной работе пилота американских авиалиний, становится информатором ЦРУ, одновременно подрабатывая контрабандой наркотиков с боссами Медельинского наркокартеля. Лайман и Круз уже работали вместе над фильмом "Грань будущего", который получил положительную критику. Картина очень живо передает атмосферу лихих 80-х, а Круз делает передышку от бесконечных боевиков и возвращается к тому типов героев, которых играл в начале своей карьеры. На сайте Rotten tomatoes картине поставили 7 баллов из 10. Критики отмечают прекрасную игру Круза, захватывающий сюжет и притягательную энергетику картины.