Кинопремьеры недели: космическая драма "Союз-7" и "Аритмия" Хлебникова

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Любимец российских кинокритиков, фильм Бориса Хлебникова "Аритмия", космическая драма Клима Шипенко "Салют-7" и боевик Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом выходят на российские экраны, начиная с этой недели.
Аритмия
Фильм Бориса Хлебникова рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге в исполнении Александра Яценко, который гораздо лучше справляется со своей работой, чем с личной жизнью. Пока он спасает других, его жена (Ирина Горбачева) окончательно отчаивается и решает подать на развод, вдобавок в больнице появляется новый начальник, который переживает только о статистике и правилах. Впервые "Аритмию" показали на фестивале "Кинотавр", где картина удостоилась "Гран-при", а Яценко получил приз за лучшую мужскую роль. Позже фильм собрал награды на международных фестивалях и очень полюбился российской критике, что с отечественными картинами происходит нечасто.
"В целом работы такого уровня в российском кино не было давно. Режиссура, сценарий, написанный Хлебниковым и Наталией Мещаниновой, операторская работа Алишера Хамидходжаева, невероятные по силе роли Александра Яценко и Ирины Горбачевой – наконец-то все составляющие фильма равнозначны и создают произведение, которого мы все так ждали", — подчеркнула рецензент Наталья Григорьева.
Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм "Аритмия", и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз "За лучшую мужскую роль" за фильм "Аритмия", на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Салют-7
В этом году в прокат выходят сразу две российские космические драмы — "Время первых" Дмитрия Киселева и "Салют-7" Клима Шипенко, которые долгое время не могли поделить дату выхода, в итоге "Время первых" вышла в апреле. Если драма Киселева рассказывает о первом выходе человека в открытый космос, то фильм Шипенко рассказывает о полете к станции "Салют-7" в 1985 году, который до сих пор считается самым сложным полетом в истории космонавтики. В какой-то момент космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. На орбиту решают отправить спасательную экспедицию всего из двух космонавтов, роли которых исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Им необходимо найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. При этом шансов вернуться на Землю у космонавтов не так уж много.
"В целом постановочно "Салют-7" не слабее "Времени первых", а художественно он лишь немногим менее глубок – за счет того, что его персонажи попроще, а сюжет преимущественно вымышлен, и в нем меньше политических обертонов. Так что, если вам понравилось космическое приключение Хабенского и Миронова, то вам, вероятно, понравятся и звездные похождения Вдовиченкова и Деревянко", — отметил критик Борис Иванов.
В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского фильма "Салют-7".
Режиссеры картины - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.
В рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
На выставке "История реального подвига" представлены 50 исторических кадров о работе и жизни экипажа "Салюта-7" на орбите и, конечно, о триумфальном возвращении на Землю.
Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.
В основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.
Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.
Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики. На фото: космонавт Виктор Савиных (в центре), участник экспедиции 1985 года.
На фотовыставке МИА "Россия сегодня" оставили автографы сыгравшие в фильме "Салют-7" артисты. На фото: актеры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова.
Фильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Представленные на выставке фотографии охватывают историю орбитальной станции "Салют-7" и ее героев с 1979 до 1985 годов.
Продюсер Сергей Сельянов назвал фильм "Салют-7" "напряженной и яркой историей" об успешном спасении орбитальной станции.
Премьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.
Посетитель фотовыставки МИА "Россия сегодня" на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь".
Сделано в Америке
Картина Дага Лаймана, режиссера таких боевиков, как "Идентификация Борна" и "Мистер и Миссис Смит", — это реальная история американского пилота Бари Сила в исполнении Тома Круза, который, заскучав на хорошей, но монотонной работе пилота американских авиалиний, становится информатором ЦРУ, одновременно подрабатывая контрабандой наркотиков с боссами Медельинского наркокартеля. Лайман и Круз уже работали вместе над фильмом "Грань будущего", который получил положительную критику. Картина очень живо передает атмосферу лихих 80-х, а Круз делает передышку от бесконечных боевиков и возвращается к тому типов героев, которых играл в начале своей карьеры. На сайте Rotten tomatoes картине поставили 7 баллов из 10. Критики отмечают прекрасную игру Круза, захватывающий сюжет и притягательную энергетику картины.
Кадр из фильма "Сделано в Америке" режиссера Дага Лаймана