КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Депутаты Тернопольского областного совета запретили выступление в регионе артистов, которые ездят на гастроли в Россию, в том числе в Крым.

"Запретить проведение концертов и других развлекательных мероприятий… лицами… которые осуществляют свою деятельность, проводят концерты, гастроли, принимают участие в различных развлекательных мероприятиях на территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий Украины", — цитирует решение облсовета агентство УНИАН.