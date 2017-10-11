В Страсбурге пройдет конференция о "российском эльзасце" Людвиге Николаи

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Первая российско-французская конференция, посвященная страсбургскому юристу и поэту XVII-XIX века Людвигу Генриху Николаи, ставшего в 1798 году президентом Императорской Академии наук в Петербурге, пройдет 17 октября в Национальной университетской библиотеке Страсбурга в рамках презентации Ленинградской области на полях Совета Европы.

Конференция организована ленинградским областным музеем-заповедником "Парк Монрепо" (эта усадьба в свое время принадлежала Николаи), и Страсбургским университетом.

"Тема научной конференции выбрана неслучайно. Связь между Северо-Западным регионом России и Эльзасом сформировалась исторически, в первую очередь, благодаря качеству образования в Страсбургском университете. В середине XVIII века более трети обучающихся в университете составляли студенты из России. Третий владелец Монрепо Людвиг Генрих Николаи был не только уроженцем Страсбурга, но и окончил юридический факультет Страсбургского университета, а впоследствии стал президентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

На конференции будут представлены и обсуждены 8 докладов, подготовленных российскими и французскими исследователями, в том числе, об истории русско-эльзасских отношений в XVIII веке, работах ученых Страсбургского университета того времени о России, научной деятельности и литературном творчестве Николаи.

По итогам конференции будет издан сборник докладов на французском и русском языках.

Другие новости региона читайте здесь >>