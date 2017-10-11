Форум "Координаты культуры на Севере" откроется в Мурманске

МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия), откроется в Мурманске в среду, сообщили в комитете по культуре Заполярья.

В работе двухдневного форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума составит 130 человек, из них больше половины — норвежцы. Возглавит норвежскую делегацию исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк госпожа Рагнхильд Вассвик.

Участников форума, который пройдет под девизом "Координаты культуры на Севере", ждет насыщенная деловая и культурная программа, сообщили организаторы.

"Будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта", — пояснили в комитете.

В рамках культурной программы состоится встреча мурманских читателей с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, которая является автором детективных произведений и исторических романов, откроется выставка "Непринужденные беседы", которая совмещает как традиционные формы экспонирования, так и виртуальные.

В рамках российско-норвежского музыкального проекта "Оленевод" выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и солисты Мурманской областной филармонии.

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