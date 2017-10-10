На Международной Покровской ярмарке в Тамбове проведут съезд фестивалей

ТАМБОВ, 10 окт — РИА Новости. На Международной Покровской ярмарке, которая пройдет в Тамбове с 13 по 15 октября, будет организован съезд муниципальных фестивалей региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Седьмая Международная Покровская ярмарка готовит гостям множество сюрпризов, один из них — съезд фестивалей. Событийные, гастрономические, национальные праздники представят все муниципалитеты Тамбовской области гостям ярмарки.

"В последнее время в городах и районах области появляется все больше оригинальных праздников и интересных событий. Главы муниципалитетов последовали призыву губернатора Александра Никитина активнее развивать сельские территории, привлекать внимание к ним, используя природные, экономические преимущества, бренды. Так, в Мичуринске появился Фестиваль яблока, в Бондарях — фестиваль "Бондарская карусель", в Мичуринском районе — праздник русского сарафана, а в Сампурском теперь есть фестиваль яйца "Кукарекино". Организаторы Покровской ярмарки решили собрать все праздники в одном месте и провести съезд фестивалей", — сказал представитель пресс-службы.

На аллее "Покровский фестиваль" будут работать 30 площадок, на которых муниципальные образования представят угощения и театрализованные представления. Посетители ярмарки смогут узнать, что нового и интересного проходит в разных уголках Тамбовщины, а представители районов — обменяться опытом и найти новые идеи для дальнейшего развития туристического потенциала.

В пресс-службе добавили, что праздник Тамбовской картошки, который пройдет в рамках Покровской ярмарки, стал самым ожидаемым гастрономическим фестивалем этой осени у российских туристов и вошел в ТОП-5 рейтинга ТурСтата.

Другие новости региона читайте здесь >>