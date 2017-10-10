Фестиваль "Territoriя" откроет выставка Лепажа "Ночь в библиотеке"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Двенадцатый международный фестиваль-школа современного искусства "Territoriя" в этом году пройдет в Москве с 12 по 25 октября и будет посвящен теме "Живые пространства", сообщил на пресс-конференции во вторник арт-директор форума Евгений Миронов.

Миронов сообщил, что за 12 лет существования фестиваля, с 2006 года, в нем приняло участие 124 театра – из них 67 иностранных и 57 российских.

"Всего за этот период было проведено 1664 мероприятия. Ежегодно 8,5 тысяч зрителей посещало события фестиваля. Что касается общеобразовательной программы, то в ней за 12 лет участвовало 1920 студентов из 27 стран", — сказал он.

По словам Миронова, в этом году был очень большой конкурс, из почти 500 присланных заявок к мастер-классам допущено всего 50 человек.

Ночь в библиотеке

В программе фестиваля в этом году пять премьер, в числе которых четыре – международные. Откроет фестиваль выставка Робера Лепажа "Ночь в библиотеке", подготовленная вместе с Мультимедиа Арт Музеем и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО".

Этот проект – путешествие в ожившем пространстве реальных и вымышленных библиотек – вдохновлен одноименной книгой Альберто Мангеля. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут познакомиться с книжными сокровищами библиотек в разных странах: например, спуститься на борт знаменитого "Наутилуса" из романа Жюля Верна. Сопровождать зрителей в виртуальном путешествии будет куратор выставки в России Евгений Миронов.

Первой премьерой фестиваля станет фильм Александра Шейна "ВМаяковский", который представят в Театре Наций 12 октября. В главных ролях – Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Юрий Колокольников, Михаил Ефремов.

Новый спектакль "Бельгийские правила/Бельгия правит" представит Ян Фабр и его компания "Трубляйн". Еще одной европейской премьерой в программе фестиваля станет спектакль "Наследие. Комнаты без людей", это совместная работа театра "Види-Лозанн (Швейцария) и компании "Римини Протокол" (Германия). Авторы постановки Штефан Кэги и Доминик Хубер предлагают зрителям пройти восемь комнат и прослушать восемь историй людей, заранее подготовившихся к смерти, их восемь посланий живым.

Впервые в Россию приезжает баронесса Анна Тереза де Кеерсмакер со своей легендарной танцевальной компанией РОЗАС (Бельгия) с культовым спектаклем "Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха". Дебютантом форума в этом году также станет театральная группа Гоб Сквод (Германия). Европейские экспериментаторы представят спектакль "Война и мир" — историческое дефиле по роману Толстого. В салоне Анны Павловны Шерер помимо героев романа появятся Ленин, Мэрилин Монро и современные политики.

Театральные эксперименты

Российский зритель впервые увидит работу в жанре Streitraum – это театрализованная дискуссия. Российско-немецкий проект "Новый мир" пройдет в Москве и в Гамбурге. Автор московской версии —Роман Должанский, куратор и модератор – Константин Богомолов. Местом дискуссии станет Новое пространство Театра наций.

Еще один эксперимент в театральной программе фестиваля — спектакль "Все, что со мной рядом" аргентинского режиссера и художника Фернандо Рубио, сосредоточившегося в своих работах на поиске максимально тесного взаимодействия зрителя и исполнителя.

В этом году в программу вошла знаменитая видеоинсталляция "Изнанка" Димитриса Папаиоанну — одного из ключевых фигур современного искусства Греции. Папаиоанну построил комнату внутри театра "Паллас" в центре Афин, которая в течение 20 ночей стала домом 30 перформеров, которые в течение шести часов воспроизводили движения и ритуалы. В последнюю ночь театральный эксперимент был зафиксирован на пленке.

Завершением "Территории"-2017 станет спектакль Латвийского национального театра "Ближний город" в постановке Кирилла Серебренникова по пьесе Марюса Ивашкявичуса. Спектакль будет показан в Москве при поддержке посольства Латвии.

По традиции в рамках фестиваля-школы пройдет образовательная программа — интенсивная стажировка с уникальным составом педагогов и спикеров. Принять участие в ней смогут более 50 молодых актеров, режиссеров, хореографов, музыкантов, художников и арт-менеджеров, приглашенных в Москву на основе конкурсного отбора.

Международный фестиваль-школа современного искусства "Territoriя" проходит с 2006 года при поддержке Минкультуры РФ и Департамента культуры Москвы.