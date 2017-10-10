Серебренников рассказал о своем отношении к современному театру

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кирилл Серебренников обратился с приветственным письмом к студентам-участникам мастер-классов, которые пройдут в рамках фестиваля "Territoriя": режиссер заявил, что современный театр является не только влиятельным и смыслообразующим искусством, но и опасным. Слова Серебренникова, находящегося под домашним арестом, зачитал арт-директор фестиваля Евгений Миронов.
"…Исходя из того, как вы будете относиться к работе на этом фестивале, ваши честные ответы на вопросы могут изменить кардинально вашу жизнь, или наоборот смогут показать вам, что то, что вы делали до фестиваля, это и есть ваш путь и никакого современного театра вам и близко не надо. Согласитесь, и то и другое – хороший результат, он стоит всех усилий", — гласит текст обращения.
Евгений Миронов на пресс-конференции пояснил, что сама идея фестиваля "Territoriя" принадлежит как раз Серебренникову, поэтому он и попросил написать это приветствие фестивалю и его участникам.
Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Серебренников, по мнению следствия, выступил организатором аферы. Вину он отрицает.