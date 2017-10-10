Серебренников рассказал о своем отношении к современному театру

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кирилл Серебренников обратился с приветственным письмом к студентам-участникам мастер-классов, которые пройдут в рамках фестиваля "Territoriя": режиссер заявил, что современный театр является не только влиятельным и смыслообразующим искусством, но и опасным. Слова Серебренникова, находящегося под домашним арестом, зачитал арт-директор фестиваля Евгений Миронов.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Масляеву и отправили под домашний арест гендиректор "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников взят под домашний арест.

"…Исходя из того, как вы будете относиться к работе на этом фестивале, ваши честные ответы на вопросы могут изменить кардинально вашу жизнь, или наоборот смогут показать вам, что то, что вы делали до фестиваля, это и есть ваш путь и никакого современного театра вам и близко не надо. Согласитесь, и то и другое – хороший результат, он стоит всех усилий", — гласит текст обращения.

"Главное, будьте честными и искренними перед собой. Это необходимо для любого типа искусства. И помните еще одну важную вещь. Сегодня современный театр – не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда. Так что подумайте об этом. И за работу!" — напутствовал Серебренников участников.

Евгений Миронов на пресс-конференции пояснил, что сама идея фестиваля "Territoriя" принадлежит как раз Серебренникову, поэтому он и попросил написать это приветствие фестивалю и его участникам.

Серебренников, Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли.

Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Серебренников, по мнению следствия, выступил организатором аферы. Вину он отрицает.