Малый театр возобновил спектакль "Царь Борис" к 200-летию Алексея Толстого

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Малый театр к 200-летнему юбилею Алексея Константиновича Толстого возобновил спектакль "Царь Борис" по одноименной трагедии драматурга. Премьера состоится 10 октября с новым актерским составом. В заглавной роли царя Бориса дебютирует на прославленной сцене народный артист России Валерий Афанасьев, об этом сообщили в пресс-службе театра.

Малый театр к 200-летию со дня рождения русского поэта, писателя и драматурга Алексея Константиновича Толстого возобновил спектакль "Царь Борис" по его одноименной трагедии. В нем идет повествование об истоках русской Смуты, о власти, преступлении наказании. Эти темы не теряют своей актуальности, несмотря на то, что с тех пор прошло почти 500 лет.

"Когда-то на нашей сцене шла вся драматическая трилогия Толстого: "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". Очень хочется восстановить все три постановки, но пока получилось только последнюю из них…", — сказал накануне премьеры художественный руководитель театра народный артист СССР Юрий Соломин.

Нынешний возобновленный спектакль — третье в истории Малого театра обращение к этой пьесе Толстого. Впервые "Царь Борис" увидел свет рампы на этой сцене в 1899 году со знаменитым Александром Южиным в заглавной роли. Далее была постановка режиссера Владимира Бейлиса 1993 года. Тогда в спектакле в роли Царя Бориса выступали Виктор Коршунов и Василий Бочкарев.

В нынешней — играет Валерий Афанасьев. Известный актер театра и кино принят в труппу Малого театра в 2017 году и "Царь Борис" станет первой работой актера на легендарной сцене.

Всего в спектакле занято более 30 артистов, в числе которых Людмила Полякова, Татьяна Лебедева, Ирина Леонова, Владимир Дубровский.

Нынешняя премьера — это возобновление постановки Владимира Бейлиса. Неизменной составляющей спектакля "Царь Борис" являются декорации выдающегося театрального художника Иосифа Сумбаташвили и музыка великого композитора Георгия Свиридова.