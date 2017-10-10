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Культура

Модели, жены и соратницы: женщины, которые вдохновляли великих художников

08:0010.10.2017
(обновлено: 08:01 10.10.2017)
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© Густав Климт, 1907Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I. 1907Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I. 1907
© Густав Климт, 1907

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Именно музам художники зачастую обязаны своим успехом. В ГМИИ имени Пушкина открывается первая в России масштабная выставка Густава Климта и Эгона Шиле — лидеров Венского модерна. Символом этого направления в искусстве стали изображения прекрасной музы Климта — Адель Блох-Бауэр. Ее знаменитый портрет, написанный в 1907 году, называют "Австрийской Моной Лизой". Об известных женщинах, чью красоту увековечили великие художники, — в материале РИА Новости.

"Золотая Адель"

В салоне дочери венского банкира Адели и сахарозаводчика Фердинанда Бауэр собирались многие представители венской богемы — писатели, философы и, конечно, художники. Среди последних был и Густав Климт. Его дружба с семьей Блох-Бауэр началась в 1899 году. Черноволосая Адель позировала для четырех знаковых картин мастера.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму. 1926 год
© РИА Новости
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В 1903 году Фердинанд заказал Климту официальный портрет жены. Ходили слухи, что Блох-Бауэр поставил условие, чтобы художник нарисовал 100 эскизов к картине в надежде, что так 26-летняя муза быстрее надоест любвеобильному Климту. За следующие четыре года художник действительно создал более 100 набросков к портрету, который представил публике в 1907 году. Картина, прозванная "Золотая Адель", считается вершиной творчества Климта. В 2006 году она была продана за рекордные 135 миллионов долларов. О судьбе портрета даже сняли фильм "Женщина в золоте".

Племянница Блох-Бауэр — Мария Альтман — так описывала свою тетю: "Постоянно страдающая головной болью, курящая как паровоз, ужасно нежная и томная. Одухотворенное лицо, самодовольная и элегантная".

Мадам Пикассо

© Фото : издательство "Искусство", 1982Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год
© Фото : издательство "Искусство", 1982
Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год

Уроженка украинского Нежина, дочь полковника Русской императорской армии и танцовщица Ольга Хохлова познакомилась с Пабло Пикассо в Риме весной 1917 года. Пару познакомил Дягилев, любивший привлекать к работе над своими балетами громкие имена. Именно он пригласил Пикассо оформить балет "Парад". Несмотря на то что Хохлову не очень интересовало современное искусство, слава Пикассо произвела на нее впечатление.

Испанка Пилар Абель, добившаяся эксгумации тела Сальвадора Дали. Архивное фото
© AFP 2017 / Lluis Gene
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Великий новатор много писал свою возлюбленную, но исключительно в реалистической манере. На этом настаивала сама Хохлова, которая говорила, что хочет "узнавать свое лицо". Когда пара жила в парижском пригороде Монруж, Пикассо написал знаменитый "Портрет Ольги в кресле", где, по мнению современников, значительно приукрасил свою музу.

Друзья отговаривали художника от брака, но 12 июля 1918 года пара поженилась в Париже. Из мэрии они отправились в русский собор Александра Невского, где состоялось венчание. Через три года 40-летний Пикассо впервые стал отцом. Он сделал десятки рисунков сына Поля и жены, на которых изображал Ольгу в виде олимпийского божества.

Несмотря на искреннюю любовь, брак распался из-за новой музы Пикассо — 17-летней Марии-Терезы Вальтер. Художник не хотел делить имущество с Хохловой пополам, как того требовал брачный договор, поэтому формально Ольга оставалась мадам Пикассо до конца жизни. Балерина умерла от рака в 1955 году.

Святая Елена

© AP Photo / JHСальвадор Дали с женой Галой на борту лайнера "Звезда Америки", 24 декабря 1951
© AP Photo / JH
Сальвадор Дали с женой Галой на борту лайнера "Звезда Америки", 24 декабря 1951

Елена Дьяконова — она же Гала, Градива, Безмятежная Галатея, Атомная Леда и Святая Елена,  пожалуй, самая известная femme fatale прошлого столетия. До Сальвадора Дали в ее жизни были французский поэт Поль Элюар, немецкий художник Макс Эрнст.

На тот момент знакомства с Дали ей было 35, а ему — всего 25. Именно стараниями русской жены Дали завоевал всемирную известность. Гала была его секретарем и, как сказали бы сегодня, менеджером: искала спонсоров, организовывала выставки, устраивала приемы для журналистов, издателей и галеристов, параллельно оставаясь его главной моделью, критиком и другом. Даже кисти и краски Дали покупала жена, освобождая ему время для работы.

Их союз продлился 53 года. Елена Дьяконова умерла 10 июня 1982 года. Дали сам надел на жену алое платье, в котором ее положили в усыпальницу, но на похороны не пришел. Он писал: "Я люблю Гала больше матери, больше отца, больше Пикассо, больше денег", но громче всего об этой удивительной истории любви, конечно, говорят его картины.

Сибирская жемчужина

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРабота Анри Матисса "Турчанка". 1942 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Работа Анри Матисса "Турчанка". 1942 год

Отношения между французским импрессионистом Анри Матиссом и его русской помощницей Лидией Делекторской до сих пор остаются загадкой. Они познакомились, когда голубоглазой сибирячке было 22 года, а именитому художнику уже 63. Оказавшаяся во Франции без семьи и средств, не зная языка, Лидия пришла в дом живописца по объявлению — наниматься на работу ассистентом. Матисс трудился над масштабным полотном "Танец" и не справлялся с делами в мастерской в одиночку.

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© AFP 2017 / TIMOTHY A. CLARY
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Через полгода, когда панно было закончено, девушка покинула студию, но вскоре ее пригласили снова — на этот раз ухаживать за тяжело больной женой Матисса. Сначала Делекторская была просто сиделкой, но в октябре 1933 года переехала в дом художника и стала его помощницей и моделью. Она была рядом с Матиссом почти 22 года, до самой смерти живописца. Однако на вопрос, была ли она его возлюбленной, ответа так и нет. В одном из писем Лидия сама отвечает на эти предположения:

"Вас интересует, была ли я "женой" Матисса. И нет и да. В материальном, физическом смысле слова — нет, но в душевном отношении — даже больше, чем да. Так как я была в продолжение 20 лет "светом его очей", а он для меня — единственным смыслом жизни".

Заботясь о будущем своей подопечной, Матисс каждый год дарил Лидии два своих рисунка: один — к Новому году, другой — ко дню ее рождения. С 1935 до 1939 года Делекторская позировала художнику почти ежедневно. За этот период Матисс написал 90 картин, не считая многочисленных рисунков, набросков и эскизов. Свое бесценное собрание работ Матисса она позже разделила между петербургским Эрмитажем и московским ГМИИ имени Пушкина.

Подпольщица Надя

CC BY-SA 4.0 / Nathalie Samoïlov / Надя Леже
CC BY-SA 4.0 / Nathalie Samoïlov /
Надя Леже

Уроженка Витебской губернии Надежда Ходасевич познакомилась с выдающимся французским живописцем и скульптором Фернаном Леже, еще будучи студенткой Академии современного искусства в Париже. На тот момент у обоих были семьи.

Активная участница французского Сопротивления, коммунистка и подпольщица, после Второй мировой войны Надя вернулась в мастерскую Леже, но уже в качестве состоявшейся художницы и единомышленницы.

После смерти супруги учитель сделал ей предложение, вскоре Надя и Фернан Леже поженились. Она говорила журналистам: "Я выхожу замуж за труд". Мэтр признавался: "Раньше для меня существовало только искусство, женщины были лишь для отдыха. И вот… дожил до семидесяти лет, чтобы впервые полюбить".

Они счастливо прожили три года. После смерти Леже Надя организовала в доме музей его имени и передала государству огромную коллекцию живописи, в которую входили работы самого Леже и его знаменитых друзей: Дали, Пикассо, Матисса и многих других.

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