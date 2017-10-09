МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин уверен, что опыт совместных творческих проектов с зарубежными коллегами помогает решению многих международных вопросов, такое мнение он выразил на пресс-конференции в понедельник.

Большой театр и "Метрополитен-опера" в период с 2019 по 2022 год осуществят совместную постановку трех опер — "Аида", "Саломея" и "Лоэнгрин", которые будут представлены на сценах двух театров.

"Это чрезвычайно важно. Я всегда рассказываю, что подобного рода вещи помогают нам лучше понимать друг друга. Особенно это ощущаешь, когда едешь на гастроли за рубеж. То, что ты делаешь, воспринимается с невероятным интересом. Это сотрудничество помогает разрешать все вопросы, которые часто задаются и в политике", — сказал Урин.

При этом генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб подчеркнул, что культурный обмен исторически является первым шагом в выстраивании отношений между разными странами.

"Когда российские артисты выступают на сцене Мет, они не выполняют никаких политических задач, а выступают как артисты. И мое присутствие здесь не имеет никакого отношения к политике, здесь важно только искусство", — пояснил Гелб.

По его словам, на сегодняшний день количество российских певцов, которые выступают в Европе, выросло в разы. "Время Ренессанса русской оперы сегодня во всем мире", — заключил он.