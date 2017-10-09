Нетребко заявила, что хотела бы посмотреть фильм "Матильда"

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Звезда мировой оперной сцены, народная артистка России Анна Нетребко заявила, что хотела бы посмотреть фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

"Я бы хотела посмотреть. Он (супруг Юсиф Эйвазов – ред.) не любит исторические фильмы. Это про Кшесинскую и ее связь с императором. И разгорелась дискуссия на тему того, как могли осквернить… Ну если это была история, что там осквернять? Я бы хотела посмотреть, конечно", — сказала певица в интервью РИА Новости.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".

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