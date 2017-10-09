Нетребко гордится тем, что помогла Донецкому театру

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Оперная звезда, народная артистка России Анна Нетребко заявила, что гордится тем, что оказала материальную помощь Донецкому оперному театру в декабре 2014 году, несмотря на то, что ее включили в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

"Я большая молодец, что помогла Донбасской опере. Все. Больше ничего не хочу сказать. Мы людям дали деньги перед Новым годом. Они были очень счастливы. Я очень горжусь тем, что мы все-таки это сделали", — сказала Нетребко в интервью РИА Новости.

Говоря о внесении в санкционные списки многих российских деятелей культуры, певица сказала, что "ей больно на это смотреть". "Это все ужасно. У меня у самой украинские корни, у меня очень много друзей украинцев. Мне очень больно на это смотреть. Я надеюсь, что как-то каким-то образом это разрешится", — сказала Нетребко.

В декабре 2014 года оперная певица пожертвовала Донецкому оперному театру миллион рублей, а также сфотографировалась со спикером парламента союза самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Олегом Царевым и флагом Новороссии, за что подверглась резкой критике.

В конце сентября этого года Нетребко попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за помощи театру. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".