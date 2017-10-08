Новая опера вернет на московскую сцену спектакль "Гензель и Гретель"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Театр Новая опера имени Колобова возвращает на московскую сцену незаслуженно забытый оперный шедевр "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка, премьера спектакля, который идет под названием "Пряничный домик, или Гензель и Гретель", состоится в воскресенье, сообщили в пресс-службе театра.

Премьера оперы "Гензель и Гретель", написанная Хумпердинком в 1893 году, состоялась в Веймаре в декабре этого же года под управлением Рихарда Штрауса, а на следующий год в Гамбурге этим произведением дирижировал Густав Малер. В 1896-97 годах опера ставилась в Санкт-Петербурге и в Москве в Большом театре.

На советской оперной сцене творение Хумпердинка не шло по причине явной христианской подоплеки — в опере счастье, о котором мечтают дети, приходит к ним именно в Рождество. За два с половиной постсоветских десятилетия состоялась лишь одна постановка этой оперы в Екатеринбургском театре оперы и балета в 2009 году.

Над постановкой в театре Новая опера работали: режиссер Екатерина Одегова, лауреат премии "Золотая маска" художник Этель Иошпа, драматург Михаил Мугинштейн и еще один художник Анна Кострикова. Музыкальный руководитель спектакля — лауреат премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

"Для ребенка сказка — способ познания мира через игру, для взрослого — философская притча. Отсюда и главная трудность для постановщика — не уйти в чистую развлекательность, но и не перегрузить маленького зрителя философскими смыслами, которые ему еще недоступны, и главная задача — найти баланс между наивностью и притчей", — поделилась своими размышлениями накануне премьеры Екатерина Одегова.

Драматург Мугинштейн назвал "Гензель и Гретель" "самой удачной музыкальной интерпретацией сказки братьев Гримм, и самой органичной детской оперой". "Гензель и Гретель" — редчайший пример оперы, способной захватить детей и взрослых, — добавил драматург.

"Опера для детей и не только" — таков жанровый подзаголовок спектакля, премьеру которого представляет театр Новая опера" в воскресенье.