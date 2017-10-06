Нетребко и Эйвазов открыли своим выступлением новый оперный зал в Китае

НАНКИН (Китай), 6 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Звезды мировой оперной сцены супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в пятницу своим выступлением открыли новый оперный зал в крупнейшем в Китае Центре исполнительского искусства в Нанкине, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт состоялся в оперном зале недавнего открывшегося, крупнейшего на данный момент в Китае и в Азии современного театрального комплекса — Центра исполнительского искусства Цзянсу (Jiangsu Center for Performing Arts).

Звездная пара выступила под аккомпанемент Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра. Дирижировал музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Санкт-Петербурга Михаил Татарников. Ещё одним солистом концерта выступил азербайджанский оперный певец, солист Большого театра Эльчин Азизов.

Артисты исполнили партии из таких произведений, как "Аида", "Отелло" Джузеппе Верди; "Мадам Баттерфляй" и "Турандот" Джакомо Пуччини, а также "Кармен" Жоржа Бизе.

Китайцы в восторге

Это было первое выступление Нетребко и Эйвазова в континентальной части Китая. Местная публика овациями встретила выступление артистов и долго не отпускала со сцены.

"Все было прекрасно. Для нас большая честь открывать новый зал. Публика отзывчивая, тёплая. Реагировали хорошо… Ко мне подходили люди и говорили: мы вас ждали 10 лет", — рассказала Нетребко РИА Новости после завершения концерта.

Эйвазов отметил, что публика везде разная, но их всех объединяет любовь к музыке.

"Звонкие голоса, кричат так здорово. Везде публика, конечно, разная, но их объединяет одно, что они любят музыку. Это самое главное. У всех разный темперамент", — сказал певец РИА Новости.

Артисты подчеркнули, что не переживали из-за того, как их может принять китайская публика.

"Не страшно. Мы знаем, на что мы идём. Иногда бывает, что публика не знает ту программу, которую мы поем, но все равное интуитивно они понимают. Их нельзя обмануть", — отметила певица.

Генеральный директор и художественный руководитель центра, именитый китайский дирижер Кристофер Чен (Чэнь Чжанчжэ — кит.) подчеркнул, что выступление Нетребко — "это просто фантастика для нашего центра".

"Это прекрасно для открытия нашего оперного зала. Мы всегда хотели, чтобы к нам приехала Анна. И мы очень долго работали над этим. В итоге это случилось… Вы можете видеть реакцию публики. Она была в восторге. Это не очень типично для Китая. Обычно китайская публика спокойнее себя ведёт, но в этот раз они были так воодушевлены", — сказал РИА Новости худрук центра.

На прошлой неделе один из залов центра открылся сольным концертом ещё одной российской звезды мировой сцены — пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.