Евгений Цыганов сыграет в Лондоне в спектакле по рассказам Бабеля

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Один из самых востребованных российских актеров Евгений Цыганов сыграет в ноябре в Лондоне в спектакле "Как это делалось в Одессе" по мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля, рассказала РИА Новости живущая в Лондоне актриса спектакля Дина Бердникова.

"Мы показали предыдущую версию этого спектакля в июне, но сейчас спектакль уже подрос, окреп, в чем-то переоформился, в чем-то полностью изменился, а в чем-то остался ровно таким же, но с более глубокими нотками", — сказала Бердникова.

В спектакле задействованы четыре человека: помимо Цыганова и Бердниковой в нем участвуют актер московского Театра на Таганке Дмитрий Высоцкий и композитор и музыкант Михаил Химаков, автор музыкального оформления постановки.

"Дима — прекрасный актер, и это было великое счастье, что Дима загорелся поддержать нашу идею постановки в Лондоне. Изначально мы говорили о читке на двоих, но после того как Дима привел своего давнего друга Женю Цыганова, который согласился, потому что был в восторге от текста, и привел с собой музыканта Мишу Химакова, а также сценического художника Сашу Дашевскую, с которой они вместе работают в Мастерской Петра Фоменко — у нас получился настоящий музыкальный спектакль с прекрасной сценографией, костюмами, мультимедиа. Кроме того, все очень музыкальные: Женя — с гитарой, Дима играет на флейте и на трубе, а у нас же еще Михаил Химаков, который вообще пианист, но быстренько, за две недели, научился играть на контрабасе. А я скромно играю на бубне", — улыбаясь, рассказала Бердникова, сооснователь компании Arbuzz Lectures, организующей показ спектакля при поддержке фонда Genesis PhilanthropyGroup.

Она подчеркнула, что первостепенная задача спектакля — познакомить зрителей с творчеством Бабеля, а потому как такового одного режиссера-постановщика у спектакля нет.

"Дима является творческим и идейным вдохновителем и создателем данного проекта, это его детище. Но при этом важная особенность этого спектакля в том, что это максимальный творческий замес, где есть не один режиссёр, а скорее два (Дима и Женя), но при этом получилось так, что они оба готовы были слушать других, вот, и я внесла свои "пять копеек", — отметила Бердникова.

Спектакль "Как это делалось в Одессе" можно будет увидеть 29 и 30 ноября в лондонском театре Tabernacle.