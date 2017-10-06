Сенатор призвал поставить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сенатор Совфеда от Свердловской области Эдуард Россель считает, что необходимо поставить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II, схожий со статуей Свободы в США.

"К вопросу о памятниках. Нам надо поставить ряд памятников. Мы сами себя унижаем незнанием истории Свердловской области. Первое – Екатерине. Она дала название этому городу (Екатеринбург), и дала льготы, и дала статус города за то, что люди этого города не сдались Пугачеву. Они устояли, не предали Россию", — сказал Россель журналистам в пятницу.

Он добавил, что предлагает поставить памятник на воде, на городском пруду в центре Екатеринбурга.

"Я все время мечтал, что если бы Екатерину поставить там (на воде). Но не лезть в середину пруда, а поставить там, где (киноконцертный театр) "Космос", там, где полузалив такой. В этом месте отсыпать остров, и здесь сделать основание, и на это основание поставить Екатерину такого роста, которая бы была видна со всех концов города Екатеринбурга. И с протянутой рукой, чтобы она была покровительницей вечной жителей города Екатеринбург, матерью города… И ночью подсветить. Это была бы такая красота в центре города, которая и с самолета была бы видна всегда! Это – как статуя Свободы в Нью-Йорке", — отметил Россель.

По его словам, перед аэропортом также нужно поставить постамент с барельефами людей, внесших вклад в развитие Екатеринбурга — Демидовых, Худояровых, соратников императоров Екатерины, Петра.

В то же время он заявил, что против проекта строительства собора святой Екатерины в акватории городского пруда в Екатеринбурге. "Храм, может быть, и надо поставить. Но мест полно, где можно поставить. Почему именно на воде? Это может занять большую площадь", — подчеркнул сенатор.

Храм на насыпи в городском пруду планировали построить к 300-летию города в 2023 году. Изначально собор святой Екатерины был построен при основании Екатеринбурга на нынешней площади Труда, но взорван в 1930-е. Однако идея строительства "Храма-на-воде" вызвала в обществе неоднозначную реакцию.