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Культура

Выходные в Москве: концерт Брайана Ферри и выставка Кейичи Танаами

16:4406.10.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБританский певец Брайан Ферри. Архивное фотоБританский певец Брайан Ферри. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Концерт всемирно известного британского музыканта Брайана Ферри, выставки работ японского художника Кейичи Танаами и французского фотографа Анри Картье-Брессона, спектакли "Русское варенье" и "Краткая история русского инакомыслия" пройдут в эти выходные в Москве.

Выставки

Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На выставке ГМИИ представят около ста графических работ Климта и Шиле
Культурное наступление японцев на Москву продолжается: одновременно с выставкой Такаси Мураками в "Гараже" в Галерее Гари Татинцяна открылась выставка культового японского художника Кейичи Танаами, который оставил яркий след в развитии поп-арта и популяризации психоделического искусства в Японии послевоенных лет.

Танаами родился в 1936 году в Токио, где пережил всю войну и атаку города военно-воздушными силами США в 1945 году. Впечатления девятилетнего мальчика легли в основу всего творчества: темами работ Танаами стали война и бомбардировки, эротика и тема потребления, а в более поздний период – философские рассуждения на тему жизни и смерти. Сюжеты его работ – мертвая золотая рыбка, переплетающиеся и завивающиеся в спирали деревья, рев американских самолетов, лучи прожекторов, охваченный огнем город, толпы бегущих людей, бомбы и взрывы – отражают образы из мира грёз и детских воспоминаний.

В Мультимедиа Арт Музее проходит выставка великого французского фотографа, одного из основоположников гуманистического направления в фотографии и сооснователя легендарного фотоагентства "Магнум" — Анри Картье-Брессона. Экспозиция "Фотоальбом Анри Картье-Брессона. 1932–1946" рассказывает о раннем периоде творчества фотографа.

Фотоальбом является свидетельством становления Брессона как фотографа, о периодах успеха и неудач, о поисках, сомнениях, увлечении кинематографом и годах пребывания в плену во время войны. Это взгляд в прошлое, подведение итогов, необходимая пауза, за которой последовал мощный рывок вперед — основание в 1947 году Magnum Photos — самого знаменитого в мире фотоагентства, принадлежность к которому стала синонимом творческого признания для многих поколений фотографов.

Концерты

Сцена из мюзикла Анна Каренина
© Фото : пресс-служба Московского государственного академического театра оперетты
Мюзикл "Анна Каренина" продолжает триумфальный сезон
В субботу в "Крокус сити холле" выступит всемирно известный британский музыкант Брайан Ферри в рамках большого европейского тура "Avonmore"-2017. Ферри обрел популярность в 70-х, будучи фронтменом и основателем группы Roxy Music, в составе которой выпустил 8 альбомов и 24 сингла.  В 1973 году Ферри начал свою сольную карьеру.

"Известный как "один из самых оригинальных и изобретательных исполнителей в популярной музыке", элегантный, утонченный и обаятельный сценический образ Брайана Ферри завоевал любовь поклонников по всему миру. Его вокальный гений проявляет свои неповторимые способности в сочетании разнообразных музыкальных жанров: "от французского шансона через классическую эстрадную песню к тяжелому  року", — отмечают организаторы.

В воскресенье в Московском доме музыки дадут концерт французские солисты Ксавье де Местр (арфа) и Ромен Гийо (кларнет) под руководством Владимира Спивакова. Как рассказывают в Доме музыки, кларнетист Гийо блистал на многих престижных фестивалях, в том числе и на Кольмарском у Владимира Спивакова, и в Москве на "Декабрьских вечерах Святослава Рихтера". Сегодня он считается одним из лучших солистов-духовиков в мире, выступает по всему миру и преподает в Женеве и Сеуле.

Арфист Ксавье де Местр выступит с Владимиром Спиваковым впервые. Более 10 лет он был солистом Венского филармонического оркестра (и первым французским музыкантом в составе прославленного коллектива), но покинул его, полностью посвятив себя сольной карьере.

Театры

Артисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В "Современнике" рассказали о первой премьере нового сезона
В "Школе современной пьесы" покажут спектакль по пьесе Людмилы Улицкой "Русское варенье" об истинно чеховских героях времен, когда вишневый сад уже вырублен, и жить как раньше уже не получится.

"Живут на старой даче люди – настоящая русская интеллигентная семья. Никто толком ничего не делает, денег нет, квартиру московскую сдают, в доме ничего не работает, даже туалет. И только одна Наталья Ивановна работает – с утра до ночи что-то переводит, деньги зарабатывает. Эти люди кого-то смутно напоминают… Ну, конечно, героев Чехова! Они также рефлексируют, также смеются над собой, также озабочены вопросами морали и также чужды какой бы то ни было "деловитости", — рассказывают в театре.

В Театр.doc покажут проект режиссера Елены Греминой "Краткая история русского инакомыслия", спектакль, основой которого стали документальные тексты XVII-XX веков. "Новеллы о тех, кто жил и умер в состоянии "вопреки" и "не как все", кто готов был отдать жизнь за свои убеждения, не отступив от них ни на шаг. Свобода, правда, справедливость — нужны ли они человеку так, как еда и безопасность?  Для героев спектакля ответ на эти вопросы стоит порой жизни", — отметили в театре.

Кино

© Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
© Columbia Pictures (2017)
Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Кинопремьеры недели: "Бегущий по лезвию 2049" и драма с Кейт Уинслет
На экраны российских кинотеатров вышло продолжение культового фантастического нео-нуара Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049". Действие картины происходит через тридцать лет после событий, разворачивающихся в оригинальном фильме. Офицер полиции Лос-Анджелеса Кей в исполнении Райана Гослинга становится обладателем секретной информации, которая может повергнуть все общество в хаос. Расследование приведет его к герою Хариссона Форда Рику Декарду, бывшему офицеру специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез три десятилетия назад.

Новый "Бегущий по лезвию" был долго засекречен от публики, его создатели даже отказались от показа фильма на кинофестивалях, опасаясь спойлеров, а вот спортивная драма датского режиссера Януса Метса "Борг/Макинрой" избежала такой участи и открывала Международный кинофестиваль в Торонто.

Картина рассказывает историю реального противостояния двух теннисистов — шведа Бьерна Борга в исполнении Сверрира Гуднасона и Джона Макинроя, которого сыграл главный голливудский скандалист Шайа ЛаБаф. Летом 1980 года Бьерн Борг — самый лучший теннисист мира, который оказывает свое влияние на мир спорта как на корте, так и за его пределами. На пути к новому рекорду Уимблдона у сосредоточенного и дисциплинированного спортсмена лишь одно препятствие — молодой и талантливый, но очень своенравный американец Джон Макинрой. Их матч считается одним из величайших в истории спорта.

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