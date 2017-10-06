Театр балета им. Якобсона в рамках "Русских сезонов" выступит в Японии

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Театр балета им. Леонида Якобсона в конце 2017 и начале 2018 годов примет участие в крупномасштабном межгосударственном культурном проекте "Русские сезоны", посетив с гастролями Японию и Италию, сообщили в пресс-службе театра.

Так, с 22 декабря по 14 января нового 2018 года театр балета им. Якобсона выступит в восьми городах Японии, за это время петербургская труппа даст двадцать спектаклей "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Выступления пройдут в Токио, Фудзисаве, Сайтаме, Тибе, Йоккаити, Киото, Нагое и Осаке.

Весной 2018 года театр будет гастролировать в Италии, где представит балет "Спящая красавица" и программу "Шедевры русского балета". Гастроли пройдут с 14 по 27 марта: труппа даст восемь представлений в городах региона Эмилия-Романья. В программу включены па-де-де из классических спектаклей XIX века — "Жизели", "Лебединого озера", "Спящей красавицы", а также фрагменты балетов и миниатюры, принадлежащие XX веку.

Завершится тур спектаклями в Пьяченце на сцене Городского театра, где артисты из Петербурга уже выступали с большим успехом. Также труппа даст представление в Модене на сцене Городского театра Лучано Паваротти.

В числе зарубежных гастрольных маршрутов театра в новом году — выступление во Франции, Германии, Швейцарии. Впервые Театр балета Якобсона выступит в столице Марокко Рабате, где на сцене Национального театра Мухамеда V с 11 по 13 мая представит балет "Ромео и Джульетта".