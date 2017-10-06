ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Абстрактная работа американца Сая Твомбли и пейзаж английского художника Дэвида Хокни стали топ-лотами прошедших в четверг вечером торгов Sotheby's "Современное и послевоенное искусство".

"Картина Твомбли "Без названия" 1962 года ушла за 6,4 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте 5,5-7,5 миллиона", — рассказала РИА Новости представитель аукционного дома.

Работа Хокни продана за 6 миллионов фунтов при эстимейте 3,8-5 миллионов.

"Пятнадцать эскизов к "Большому каньону" – один из лучших пейзажей Хокни, картина никогда раньше не появлялась на аукционах. Шесть миллионов фунтов стерлингов – это рекордная цена на работу Хокни на лондонских торгах", — отметила представитель Sotheby's.

По ее словам, работа участвовала в двух самых важных выставках Хокни: в 1999 году в парижском Центре Помпиду и в этом году в ретроспективе в лондонском музее Tate Britain.

Всего вечерние торги Sotheby's принесли 46,7 миллиона фунтов стерлингов.